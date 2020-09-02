Христианский символ был установлен в память исповедницы веры Христовой Валентины Троицкой и всех замученных на этом месте невинных жертв советской власти…

29 августа 2020 года по благословению митрополита Вологодского в Вожегодском районе Вологодской области с участием представителей молодежных организаций и местных жителей был установлен и освящен Поклонный крест в память исповедницы веры Христовой Валентины Николаевны Троицкой (1889−1942), сообщает Православие.Ru.

В.Н.Троицкая была участницей группы верующих, тайно совершавших Литургии в Вышнем Волочке после закрытия всех храмов в городе. За участие в тайных богослужениях Валентина Николаевна была осуждена на 10 лет лагерей и погибла в заключении в Вожегодском лагпункте.

При участии представителей Национальной организации витязей (НОВ) из Санкт-Петербурга и Организации российских юных разведчиков (ОРЮР) из Череповца в июле-августе 2020 года велась предварительная работа по поиску местонахождения лагпункта, было получено благословение Вологодского митрополита.

В установке Креста и благоустройстве прилегающей территории приняли участие представители вологодской молодёжи и населения Вожегодского района.

Чин освящения Креста и заупокойную литию совершили благочинный Харовского округа Вологодской епархии протоиерей Анатолий Савчук и его помощник по информационной, молодежной и образовательной работе священник Андрей Пучин.

Невзирая на дождливую погоду, верующие преодолели неблизкий путь от г. Харовска до места установки Креста, последний участок пройдя пешком по лесу, неся на своих плечах Крест и всё необходимое. На территории бывшего лагпункта, от которого остался периметр с лежащей на земле колючей проволокой, остатки барака и землянки, где жили заключённые, была выбрана светлая поляна. На ней воздвигли Крест с табличками в память Валентины Николаевны и всех погибших в этом лагпункте.

Одновременно радом с Поклонным крестом на соснах были повешены два баннера: с информацией о лагпункте и кратким жизнеописанием В. Н. Троицкой.

В документах Архиерейского собора Русской Православной Церкви 2011 года говорится, что «Церковь помнит не только прославленных ею святых, но и всех невинных жертв репрессий, призывая общество сохранить память об этих трагических страницах истории». Хочется верить, что этот памятный Крест станет первым шагом к увековечению подвига новомучеников на земле Вожегодской и привлечет внимание церковного народа к памяти исповедницы веры Христовой.

Вожегодский лагпункт, ставший Голгофой Валентины Троицкой, становится ныне местом воскресения её памяти.

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