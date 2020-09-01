Святыня будет находиться в обители до 22.00 2 сентября. Доступ к чудотворной иконе для верующих будет свободный…

31 августа 2020 года для поклонения верующих в Большой собор Донского мужского монастыря из Государственной Третьяковской галереи была принесена Донская икона Божией Матери. По сложившейся традиции чудотворный образ XIV века привозят в монастырь каждый год в период престольного праздника Донской обители, сообщает сайт Московской городской епархии.

У крыльца Большого собора святыню встречали наместник монастыря епископ Бронницкий Евгений, наместник Свято-Троицкой Сергиевой лавры епископ Сергиево-Посадский Фома и насельники Донской обители. На торжественной встрече присутствовали военнослужащие Семеновского полка.

Владыка Евгений в сослужении братии совершил у чудотворного образа молебен и акафист Донской иконе Божией Матери.

По окончании богослужения епископ Евгений обратился к верующим с архипастырским словом. Архиерей отметил, что те, кто искренне в своих молитвах обращаются к Пресвятой Богородице, обязательно получают ответ и помощь.

«У каждого на сердце есть нужда, есть некие вопросы, ответы на которые мы не можем найти самостоятельно или у советчиков. Пусть Матерь Божия сегодня услышит наши молитвы. Ей можно поведать и открыть свои сердечные, сокровенные нужды и скорби. И нет сомнений, что каждому, кто искренне попросит, Она положит ответ на сердце, либо укажет через жизненные обстоятельства», — сказал владыка Евгений.

Донская икона Божией Матери будет находиться в обители до 22.00 2 сентября.

Русская линия