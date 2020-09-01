Католические прелаты, недовольные запретом на въезд в страну своего митрополита, призывают в соцсетях выходить на протесты «с любовью в сердце и вилами в руках»…

Клирики Католической церкви в Белоруссии, недовольные отказом белорусских властей во въезде в страну католического митрополита Тадеуша Кондрусевича, в соцсетях начали активно провоцировать своих верующих на обострение протестов в стране, сообщает СПЖ.

О воинственном настроении католиков в Белоруссии можно было понять и ранее по заявлениям самого Кондрусевича, но теперь среди католических прелатов никто не ограничивает себя в высказываниях.

Так православный блогер Александр Вознесенский опубликовал в Интернете переписку католических клириков, из которой следует, что они умышленно провоцируют белорусов на радикальные действия, говоря о протестах у административных зданий «с любовью в сердце и с вилами в руках».

«Нужно быть готовыми к тому, что католики не только попытаются создать новую волну протеста, но и попытаются перевести их в силовое измерение» — написал он на своей странице Facеbook, опубликовав соответствующий скриншот.

Русская линия