Русская линия
Сводка новостей от 1 сентября 2020

Последователи Тадеуша Кондрусевича зовут католиков Белоруссии «браться за вилы»
Католические прелаты, недовольные запретом на въезд в страну своего митрополита, призывают в соцсетях выходить на протесты «с любовью в сердце и вилами в руках»…

Скриншот переписки католиков БелоруссииКлирики Католической церкви в Белоруссии, недовольные отказом белорусских властей во въезде в страну католического митрополита Тадеуша Кондрусевича, в соцсетях начали активно провоцировать своих верующих на обострение протестов в стране, сообщает СПЖ.

О воинственном настроении католиков в Белоруссии можно было понять и ранее по заявлениям самого Кондрусевича, но теперь среди католических прелатов никто не ограничивает себя в высказываниях.

Так православный блогер Александр Вознесенский опубликовал в Интернете переписку католических клириков, из которой следует, что они умышленно провоцируют белорусов на радикальные действия, говоря о протестах у административных зданий «с любовью в сердце и с вилами в руках».

«Нужно быть готовыми к тому, что католики не только попытаются создать новую волну протеста, но и попытаются перевести их в силовое измерение» — написал он на своей странице Facеbook, опубликовав соответствующий скриншот.

Русская линия

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Последователи Тадеуша Кондрусевича зовут католиков Белоруссии «браться за вилы»
Католические прелаты, недовольные запретом на въезд в страну своего митрополита, призывают в соцсетях выходить на протесты «с любовью в сердце и вилами в руках»...

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