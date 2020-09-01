Попытки представить шведов идиотами, которые не стали вводить в стране жёсткий карантин из-за коронавируса и потому якобы поплатились за это массовым заражением своих жителей новым вирусом, полностью провалились. Сколько не старались российские и европейские СМИ писать о провале шведской стратегии и успехе других стран мира, введших каратин и загубивших свои экономики, правда вышла наружу. Шведская стратегия по борьбе с коронавирусом принесла наибольший эффект.

Это признал представитель Всемирной организации здравоохранения Дэвид Набарро, который публично назвал опыт Швеции в борьбе с коронавирусом примером и моделью для всего мира в будущем. Об этом он заявил в интервью новозеландской радиостанции Music Magic Talk в среду, сообщает ТАСС.

Набарро подчеркнул, что реакция Швеции на вирус является моделью, «которой другие страны должны подражать». «Практика показала, что ключом к устойчивой стратегии борьбы с коронавирусом является доверие. Страна ввела гораздо меньше ограничений, чем другие, но [её правительство] вместо этого положилось на шведов, поверив, что они проявят ответственность и будут следовать рекомендациям органов здравоохранения страны. В Швеции правительство доверилось населению, и население так же доверяло властям», — подчеркнул Набарро.

Представитель ВОЗ уточнил, что, хотя «уровень смертности от COVID-19 в Швеции значительно выше, чем во многих других странах, и составляет 57 на 100 тыс. человек, но темп распространения инфекции с конца июня заметно снизился». «Швеция и другие страны, которые вернулись к нормальной жизни без введения серьёзных ограничений, продемонстрировали правильный подход и такая модель — это наша цель в будущем», — сказал он.

Набарро отметил, что подход, реализованный в других странах мира и, в частности, в Новой Зеландии, где был введён жёсткий карантин, также принёс результат. Но «нельзя оставаться в изоляции очень долго, лучше научится жить с вирусом и держать его под контролем. А ещё необходимо как можно скорее вернуть к нормальному ритму экономику страны и ее социальную жизнь».

Так что стратегия Швеции и (от себя добавим) Белоруссии оказалась наиболее здравой в отношении борьбы с коронавирусом. Хорошо бы это услышали, наконец, в Кремле.

Русская линия