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Сводка новостей от 1 сентября 2020

Протоиерей Николай Балашов: Итоги выборов в Черногории дают надежду на прекращение антицерковной политики в этой стране
В ОВЦС МП отметили, что притеснения Сербской Церкви в Черногории не осталось бесследным для правящей партии Мило Джукановича…

Протоиерей Николай БалашовВ Русской Православной Церкви надеются на пересмотр в Черногории закона об отчуждении в пользу государства храмов и святынь Сербской Православной Церкви и связывают эти надежды с прошедшим на днях выборами в парламент страны, сообщает РИА Новости.

«Пока рано делать определённые утверждения: надо дождаться формирования парламентской коалиции. Однако очевидно, что Демократическая партия социалистов Мило Джукановича утратила большинство. Необыкновенно высокая активность черногорских избирателей показала, что чувства верующих людей оказались сильно затронуты антицерковной деятельностью прежнего режима», — заявил замглавы ОВЦС МП протоиерей Николай Балашов, комментируя итоги выборов в Черногории.

Представитель Русской Церкви выразил надежду «на пересмотр парламентом принятого по настоянию уходящей власти закона, предусматривающего возможность отчуждения храмов и иных святынь в пользу государства».

«Русская Православная Церковь в лице Патриарха, Священного Синода, видных иерархов многократно выступала в поддержку канонической Сербской Православной Церкви в Черногории, давая критическую оценку посягательствам на её права, содержащимся в законе «О свободе вероисповедания и убеждений и правовом положении религиозных общин», — напомнил отец Николай.

Русская линия

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Протоиерей Николай Балашов: Итоги выборов в Черногории дают надежду на прекращение антицерковной политики в этой стране
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