Глава Синодального отдела считает, что захоронение Ленина пока невозможно ради снисхождения к тем людям, для которых это может стать трагедией…

В Русской Православной Церкви полагают, что рано или поздно труп Ленина всё-таки вынесут из мавзолея и предадут земле, однако, судя по высказываниям главы Синодального отдела Владимира Легойды, произойдёт это ещё очень нескоро.

«Конечно, отношение Церкви и большинства верующих людей и к деятельности Ленина, и к его мавзолею — понятно и однозначно. Но в чём сегодня должен проявляться, на мой взгляд, пастырский подход? В снисхождении к тем людям, для которых это может стать трагедией. Я лично убеждён, что в данном случае — это вопрос времени», — сказал Глава синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ в интервью газете «Культура».

Представитель Церкви отметил, что этот вопрос требует «сугубо пастырской мудрости и деликатного подхода», несмотря на то, что в церковных кругах есть противники нахождения Ленина в мавзолее, которые не раз говорили, что Церковь должна немедленно и жёстко выступить против, осудить, потребовать выноса. «Тем более, что это, в общем-то, такая коммунистическая пародия на нетленные мощи святых», — добавил Легойда.

Таким образом, церковные чиновники решили в этом вопросе идти вслед за российскими властями, которые каждый год во время Парада Победы стыдливо закрывают мавзолей Ленина разного рода конструкциями и при этом выделяют миллионы рублей на бальзамацию его гниющего трупа. Это означает, что Легойда и другие представители Патриархии точно не будут инициировать вопрос выноса трупа Ленина, пока об этом открыто не заговорят в Кремле.

Русская линия