В 2020 году численность населения России сократится на 158 тысяч человек, признали в правительстве…

Общая численность населения России на фоне пандемии по итогам 2020 года, по предварительной оценке, сократится на 158 тыс. человек — это максимум за 14 лет, следует из проекта единого плана правительства по достижению национальных целей развития России на период до 2024 года и на плановый период до 2030 года, сообщает РБК.

Согласно документу выход на положительные темпы общего прироста населения возможен только с 2022 года. Более масштабное сокращение наблюдалось в России по итогам 2006 года, когда население страны уменьшилось на 373,9 тыс. человек.

Подлинность документа подтвердили РБК два источника, близких к правительству, уточнив, что он ещё дорабатывается. По поручению премьер-министра Михаила Мишустина структура единого плана и перечень мероприятий, направленных на достижение национальных целей, должны быть готовы к 1 сентября.

Уровень бедности в стране, то есть доля россиян с доходами ниже прожиточного минимума, в 2020 году возрастет до 13,3% населения после 12,3% в 2019-м. В дальнейшем в правительстве прогнозируют её снижение, следует из проекта. Одной из национальных целей развития России является сокращение уровня бедности в два раза — то есть до 6,5% к 2030 году.

Эта цель прописана в июльском указе президента Владимира Путина, который он подписал после одобрения президентских поправок в Конституцию. Документ сдвигает достижение большинства национальных целей развития до 2030 года из-за пандемического кризиса. Предыдущий указ главы государства, просуществовавший два года, был рассчитан до 2024 года.

Президент поручил правительству до 30 октября привести все национальные проекты в соответствие с целями июльского указа и представить единый план по достижению национальных целей развития на период до 2024 года и плановый период до 2030 года. «В настоящее время в правительстве продолжается работа, направленная на реализацию данного поручения», — сообщили РБК в пресс-службе правительства.

Что же касается демографии, то следует признать, что демографическая политика российских властей оказалась практически полностью провальной. Здесь следует учесть, что все эти годы русские регионы России продолжали быстро вымирать на фоне демографического бума на Кавказе, за счёт которого российские власти и могли рапортовать о том, что ситуация стала улучшаться. Однако, теперь даже прирост кавказского населения перестал покрывать вымирание русских регионов, и это вынуждены признать даже в правительстве.

Русская линия