Первый викарий Патриарха Московского и всея Руси по г. Москве митрополит Воскресенский Дионисий опубликовал 1 июня 2020 года новое циркулярное письмо, в котором разъяснил порядок совершения богослужений в московских храмах с участием прихожан, сообщает Патриархия.Ru.

В письме, в частности, говорится:

«С учётом объявленного мэром Москвы С.С. Собяниным и вступившего в силу с 1 июня с.г. очередного этапа смягчения в Первопрестольном граде ограничений, введенных из-за распространения коронавирусной инфекции, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл благословил возобновить допуск прихожан в храмы за богослужениями, при условии готовности к соблюдению санитарных требований, предъявляемых Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзором):

— со 2 июня с.г. в нижнюю церковь кафедрального соборного Храма Христа Спасителя и в Богоявленский кафедральный собор в Елохове;

— с 6 июня с.г. в иные храмы Москвы.

Требования Роспотребнадзора предполагают:

Совершение богослужений в храмах в присутствии прихожан при условии ограничения их числа внутри храма из расчета 1 человека на 4 кв. м. Прихожане, не вошедшие в это число, могут молиться на прихрамовой территории. Богослужения могут также совершаться на прихрамовой территории.

Соблюдение мер социального дистанцирования и санитарных мер, а также ношение прихожанами и сотрудникам храмов защитных масок. Прилагаю «Указания настоятелям приходов и подворий града Москвы, наместникам и игумениям находящихся в Москве ставропигиальных монастырей на период выхода из режима противоэпидемических ограничений», одобренные Святейшим Патриархом и обязательные к применению на приходах и подворьях, а также в монастырях. Эти указания следует применять в части, предусмотренной разделом I. Указание о вступлении в силу следующего этапа снятия ограничений и применении раздела II будет сообщено отдельным циркулярным письмом.

При этом в случае выявления коронавирусного заболевания у клириков монастырей, подворий и приходов, насельников или насельниц монастырей вступают в силу ранее определенные правила относительно ухода заболевших и контактировавших с заболевшими на самоизоляцию, а также относительно дезинфекции храмов и карантина для монастырей".

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