Шведы и белорусы, в отличие от всех других народов мира, демонстрируют наиболее здравый и трезвый подход к вопросу пандемии коронавируса, — власти двух этих стран не отрицают наличие нового вируса, но считают чрезмерными те меры, которые принимают в других странах.

Об этом в интервью шведскому радио вновь заявил главный эпидемиолог Швеции Андерс Тегнелль. Он признал, что шведским властям следовало принять больше ограничительных мер для сдерживания распространения коронавируса на раннем этапе эпидемии, но ни в коем случае не копировать карантинные ограничения с других стран, сообщает газета «Коммерсант».

«Если мы вновь столкнёмся с этим заболеванием, уже зная то, что мы знаем о нём на сегодняшний день, я думаю, мы предпримем что-то среднее между тем, что сделала Швеция, и тем, что сделал остальной мир. Думаю, что мы многое могли бы улучшить из того, что было сделано, это совершенно очевидно», — заявил Тегнелль, признав высокую смертность в Швеции от коронавируса.

При этом, по его словам, пока ещё не до конца ясно, какие именно меры нужно было принимать изначально, чтобы эффективнее победить коронавирус. «На самом деле все страны использовали все подряд меры с самого начала. Но проблема в том, что неизвестно, какие из принятых многочисленных мер лучше всего помогают. Возможно, мы что-то понимаем уже сейчас, после того как делаем разные шаги. И потом, возможно, мы извлечем из этого какой-то урок относительно того, что ещё кроме принятых нами мер можно было бы сделать без введения полного карантина», — пояснил он.

По последним данным, в Швеции выявлено почти 38,6 тыс. случаев заражения, 4468 человек умерли. Кроме того, в течение одной недели в середине мая у Швеции был самый высокий показатель смертности на душу населения среди стран Европы и выше, чем у США и Канады.

Русская линия