Как и ожидалось, после окончания активной фазы по «борьбе с коронавирусом» и в преддверии голосования по новой конституции, федеральные власти, давшие ранее широкие полномочия чиновникам на местах, начали разбираться, не перегнули ли те палку при принятии ограничительных мер, и все ли их решения были законны.

Так, премьер-министр Михаил Мишустин поручил Минюсту, Минздраву и Роспотребнадзору проверить применение принятых для борьбы с коронавирусом документов, в том числе указов мэра Москвы Сергея Собянина, затрагивающих права и свободы граждан, сообщает РБК.

«Минюсту России, Минздраву России, Роспотребнадзору проанализировать совместно с правительством Москвы и экспертным юридическим сообществом практику применения нормативных правовых актов (в том числе указов мэра Москвы), принятых в целях борьбы с распространением новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации, обратив особое внимание на положения, в наибольшей степени затрагивающие права и интересы граждан», — говорится в поручении.

Оно должно быть исполнено до 8 июня 2020 года. Кроме того, ведомства обязаны обеспечить информационное сопровождение этой работы.

Таким образом, можно сказать, что над Собяниным начали сгущаться тучи. Ведь именно мэр Москвы всё последнее время задавал тон по введению карантинных мер по всей России. При этом многие эксперты обращали внимание, что с юридической точки зрения, данные ограничения не всегда были должным образом оформлены, а потому прямо нарушали закон.

Теперь Собянину и другим руководителям регионов придётся ответить за свои указы. Именно благодаря коронавирусу они получили очень широкие полномочия, однако вместе с тем потеряли всякое доверие населения и горожан. Поэтому с политической точки зрения Кремлю выгоднее убрать эти пропитанные «коронавирусным негативом» фигуры.

Русская линия