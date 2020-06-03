В Вятке, несмотря на запреты светских властей и призывы духовенства не участвовать в пешем шествии к Святителю Николаю в этом году из-за коронавируса, верующие всё же вышли в Великорецкий крестный ход, сообщает газета «Взгляд».

В среду, 3 июня 2020 года, в день праздника Владимирской иконы Божией Матери, митрополит Вятский и Слободской Марк совершил Божественную литургию в Свято-Успенском Трифоновом мужском монастыре Вятки. В связи с пандемией богослужение совершалось на площади перед Успенским собором монастыря с учетом всех рекомендаций Роспотребнадзора, сообщает сайт Вятской епархии.

Проповедь перед Причастием произнёс протоиерей Александр Балыбердин, который отметил, что «сегодня особый день — впервые за тридцать лет мы не пойдём на реку Великую Крестным ходом, а повезём икону святителя Николая на машине, как когда-то, в старину, наши предки „ездили“ с чудотворным образом „в судех“, то есть на лодках».

В результате по окончании богослужения перед великорецким образом святителя Николая митрополит Марк и сонм духовенства Вятской епархии совершили молебен с акафистом, а затем икону увезли. Однако, верующие самостоятельно выстроились в Крестный ход и двинулись вслед за образом Святителя.

Вскоре в соцсетях были опубликованы видео с десятками паломников, которые идут по обочине от Трифонова монастыря в сторону Великорецкого. Атеисты в соцсетях начали возмущаться, что паломники вышли на Крестный ход вопреки призывам властей и епархии, при этом не используют ни перчаток, ни масок и не соблюдают социальную дистанцию, передает РИА Новости.

«Крестный ход у нас в этом году не проходит — у нас проходят торжества обретения Великорецкого образа. Икону после Литургии и молебна на Соборной площади Успенского собора Трифонова монастыря погрузили в автомобиль и увезли к месту следующего богослужения. Митрополит обращался с просьбой не участвовать в это году в пешем ходе, но тем не менее паломники идут. Мы всех просили, всех предупреждали, пытались вразумлять, повлиять на них не можем», — сказали в пресс-службе Вятской епархии.

В пресс-службе УМВД по Кировской области заявили, что так как Крестный ход в этом году отменен, то и полицейские не сопровождают верующих на традиционном маршруте. «Полиция охраняет общественный порядок в местах проведения богослужений и проводит разъяснительную работу с гражданами по недопущению правонарушений», — заявил представитель МВД.

Таким образом, арестовывать христиан, которые всё же решили выйти в пеший Крестный ход к Святителю Николаю, никто не будет, и нам остаётся лишь порадоваться тому, что есть ещё благочестивые люди в вятских селениях, который не смог испугать коронавирус.

Русская линия