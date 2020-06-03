В ОВЦС МП подтвердили, что получили письмо Патриарха Варфоломея по поводу Причастия в условиях пандемии, но заявили, что отвечать на него не будут…

В Русской Православной Церкви получили письмо Патриарха Константинопольского Варфоломея с вопросами о практике Причастия в связи с санитарными ограничениями, но «о каких-либо собраниях» глав Поместных Православных Церквей мира в нём речи не идёт, заявил заместитель председателя Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата протоиерей Николай Балашов, сообщает РИА Новости.

На этой неделе было опубликовано письмо Патриарха Варфоломея с предложением обсудить «важнейшую проблему» Причастия в эпоху пандемии коронавируса, которое он направил главам Поместных Церквей. Константинопольский Патриарх пишет, что в сложившихся условиях «хотел бы выслушать братские рассуждения и мысли», чтобы Церкви «вместе. могли продвинуться вперед в пастырском подходе к спорам об установившемся способе передачи Божественной Евхаристии».

«Если речь идёт о предполагаемом созыве некоей встречи, мне эта информация не представляется правдоподобной. А вот письмо с вопросами о практике Причастия в связи с санитарными ограничениями действительно было получено, но в нём речи о каких-либо собраниях не идёт», — сказал отец Николай.

По его словам, «в целом, конечно, общение между Предстоятелями Поместных Православных Церквей, в том числе для обсуждения действий в условиях общей угрозы пандемии, для обмена опытом — важно и полезно». Недавно в Москве было получено письмо Румынского Патриарха Даниила, который также интересовался позицией Русской Церкви по вопросу Причастия в условиях эпидемии, — и в Бухарест был направлен развёрнутый ответ с описанием практики.

В апреле темы пастырской и богослужебной деятельности Церквей в период пандемии обсуждались Патриархом Московским и всея Руси Кириллом в телефонных разговорах с Патриархом Сербским Иринеем и с Предстоятелем Православной Церкви в Америке митрополитом Тихоном. «Внимательно изучаем опыт и других Поместных Церквей, представители которых, в свою очередь, проявляют братский интерес к тем решениям, которые в условиях карантинных ограничений принимает Московский Патриархат», — отметил протоиерей Николай Балашов.

«Что же касается Константинопольского Патриарха Варфоломея, то вам хорошо известны печальные причины, которые привели к приостановлению церковного общения с ним — в том числе посредством переписки — со стороны Русской Православной Церкви и к фактической утрате Константинопольским Патриархатом прежнего значения центра координации единства православного мира», — подчеркнул представитель Московского Патриархата.

Русская линия