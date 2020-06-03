Собор обратился к лидерам Евросоюза с просьбой оказать влияние на украинские власти, которые принудительно перевели школьное образование на украинский язык…

Всемирный Русский Народный Собор, возглавляемый Патриархом Кириллом, обратился к международным организациям и главам стран ЕС в связи с решением Киева перевести с 1 сентября преподавание в русских школах Украины на украинский язык, сообщает Интерфакс.

«Необходимо остановить произвол и дискриминацию русских граждан Украины в вопросе национальной образовательной политики и предоставить русским и русскоязычным гражданам право иметь свои школы и классы, где они могли бы получать начальное и среднее образование на своем родном языке или по выбору их родителей», — говорится в обращении, опубликованном во вторник на сайте ВРНС.

По мнению Всемирного Русского Собора, закрытие государственных русскоязычных школ на территории Украины повлечет ещё больший раскол среди граждан страны и будет способствовать радикализации конфликта на её востоке и юго-востоке, где «значительное число граждан считает своим родным языком русский и стремится к тому, чтобы дать своим детям возможность сохранить свою культуру и язык».

Особую озабоченность авторов обращения вызывает то, что закон «О полном общем среднем образовании», принятый на Украине, противоречит целому ряду международных соглашений. В частности, Рамочная конвенция Совета Европы о защите национальных меньшинств от 1995 года, подписанная Украиной 26 января 1998 года, гласит, что «каждое лицо, принадлежащее к национальному меньшинству, имеет право изучать язык своего меньшинства».

Считая, что решение украинских властей отказаться от преподавания на русском «нельзя назвать иначе, как дискриминационным», руководство Собора обращается к международным организациям, отстаивающим права человека, к главам европейских государств с просьбой «обратить внимание правительства Украины на нарушение основополагающих принципов международных договоренностей».

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