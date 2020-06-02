Католическая церковь не будет заниматься прозелитизмом на канонической территории Русской Православной Церкви и продолжит окормление в России тех немногочисленных католиков, которые волей судеб оказались в нашей стране. Об этом свидетельствует назначение новым российским нунцием Ватикана итальянского прелата титулярного архиепископа Джованни д’Аниелло.

Как известно, немцы и итальянцы, в отличие от поляков, придерживаются в Католической церкви весьма конструктивного тона по отношению к Москве, а потому тех проблем, которые наблюдались между Ватиканом и Русской Православной Церковью при папе Римском Кароле Войтыле и его посланниках-поляках сегодня нет и в помине.

«В Русской Православной Церкви с удовлетворением воспринимают факт назначения нового апостольского нунция в России в рамках той ротации, которая традиционно происходит в диппредставительствах Святого престола. Архиепископ Джованни д’Аниелло известен как опытный дипломат, имевший служение во многих странах самых разных регионов мира», — сказал РИА Новости секретарь по межхристианским отношениям отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата иеромонах Стефан (Игумнов).

Он отметил, что назначение нового нунция произошло в тот момент, когда отношения между Русской и Римско-католической церквями находятся на подъёме и реализуется много направлений сотрудничества, в которых апостольская нунциатура в Москве традиционно играла важную роль.

«Не стоит забывать, что этот подъём связан с прошедшей в 2016 году встречей Святейшего Патриарха Кирилла и папы Франциска в Гаване, которая очертила целый ряд перспективных направлений сотрудничества, связанных с теми актуальными вызовами, перед которыми сегодня стоят все христиане. Это необходимость совместного отстаивания традиционных евангельских ценностей в современном обществе, по-прежнему актуальный вопрос поддержки христиан в тех регионах мира, где они сегодня терпят преследование», — сказал представитель ОВЦС.

Архиепископ Джованни д’Аниелло, по словам отца Стефана, имеет опыт работы на направлении Ближнего Востока и Северной Африки, несколько лет он занимался соответствующей тематикой в госсекретариате Ватикана. Также Д’Аниелло отвечал за сотрудничество в культурной сфере, сфере развития образовательных программ и многих других.

«Деятельность предшественников архиепископа д’Аниелло на его посту была весьма успешной и происходила в конструктивном взаимодействии с Русской Православной Церковью, с Отделом внешних церковных связей, и мы уверены, что при новом нунции это взаимодействие продолжится и будет в столь же конструктивном русле», — заключил собеседник агентства.

Предшественник д’Аниелло итальянский архиепископ Челестино Мильоре, который возглавлял дипломатическую миссию Ватикана в РФ с мая 2016 года, в январе был назначен папой Франциском апостольским нунцием во Франции.

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