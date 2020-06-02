Уполномоченная при Президенте РФ по правам ребёнка назвала ужасом историю с изъятием детей из многодетной семьи из-за ветхого жилья и покосившейся крыши в посёлке Тюльпанный Оренбургской области…

Анна Кузнецова: Все должностные лица, которые допустили силовое изъятие детей у многодетной матери в Оренбуржье, должны понести наказание

Совершенствование деятельности органов опеки и попечительства не допустит таких ужасов, как принудительное изъятие четверых маленьких детей из многодетной семьи в Оренбуржье, считает уполномоченная по правам ребенка при Президенте России Анна Кузнецова, сообщает РИА Новости.

Ранее интернет-ресурс Orenburg. media опубликовал видео силового изъятия троих маленьких детей у женщины из дома в посёлке Тюльпанный Оренбургской области. На кадрах полицейские сначала уговаривают женщину отдать детей, но когда она начала гнать правоохранителей, малышей забирают силой, а на мать надевают наручники. Проверку организовали прокуратура, следственные органы и детская правозащитница.

«Как бы мне хотелось ответить раз и навсегда, что будет наконец-то принято решение по совершенствованию деятельности органов опеки и попечительства и данных ужасов наши семьи больше не увидят. <…> Сейчас рассматривается правомочность действий уполномоченных структур, также будут оценены действия, бездействия органов системы профилактики. <…> Эти меры как минимум избыточны, а насколько будут наказаны и какая степень ответственности будет грозить должностным лицам, будет известно позже», — ответила Кузнецова на вопрос журналистов о мерах наказания для должностных лиц, забравших силой детей у матери.

Последние подобные случаи имели точечный характер разрешения, хотелось бы, чтобы они нашли системный ответ, подчеркнула детский омбудсмен.

В полиции сообщали, что детей изъяли, чтобы доставить в больницу для оказания медицинской помощи, а женщина привлекалась к административной ответственности из-за неисполнения обязанностей по воспитанию детей. В свою очередь, следственные органы заявляли, что четверых детей изъяли на основании постановления главы Домбаровского района, вынесенного из-за опасности обрушения кровли дома, где проживает семья. Помогать многодетной семье получить достойное жилье или отремонтировать существующее, чиновники не стали.

Русская линия