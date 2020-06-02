Протоиерей Димитрий Смирнов: У нас ещё есть время, чтобы внести в Конституцию пункт о защите жизни с момента зачатия

Председатель Патриаршей комиссии по делам семьи протоиерей Димитрий Смирнов призвал депутатов Государственной Думы воспользоваться отсрочкой голосования по Основному закону РФ и вынести в Конституцию поправку о защите жизни детей с момента зачатия, сообщает Интерфакс.

«Хочется обратить внимание на ещё один шанс, который дают нам нынешние трудности. Были предложены поправки к Конституции, но из-за эпидемии всенародное голосование было отложено на некоторое время. Возможно, следовало бы вернуться к тексту поправок и доработать их», — говорится в обращении священника.

По мнению отца Димитрия, ситуация, когда право на жизнь защищается только с момента рождения, устарела и «абсолютно не соответствует» сложившимся реалиям и научным данным. «Человеческая жизнь является величайшей ценностью и должна защищаться с момента зачатия и до естественной смерти», — считает глава Патриаршей комиссии.

Он указал на то, что человек во чреве матери отличается от уже рождённого только своим формальным юридическим статусом и тем, что он не может пока самостоятельно дышать и питаться. Между тем, считает отец Димитрий, ситуация с коронавирусной инфекцией «наглядно демонстрирует», что человеческая жизнь должна защищаться независимо от этого.

«Прямо сейчас в больницах лежат люди на ИВЛ, которые не дышат самостоятельно и получают внутривенное питание, то есть не могут дышать и питаться самостоятельно. Означает ли это, что должно считать допустимым их убийство? Очевидно, что это не так. Точно так же человеческая жизнь должна защищаться на всём её протяжении», — подчеркнул священник.

Он глубоко убежден в необходимости включения в Конституцию положения, гласящего, что государство обязано защищать человеческую жизнь с момента зачатия и до естественной смерти.

«Возвращение к тексту поправок позволило бы учесть и другой важный момент, как этого требовало общество: усилить защиту семьи и провозгласить приоритетом государственной политики России семью с детьми, а не детей, взятых в отдельности от семьи и родителей. Призываю законодателей сделать этот шаг», — заключает протоиерей Димитрий Смирнов.

Накануне стало известно, что голосование по поправкам к Конституции пройдет 1 июля.

Русская линия