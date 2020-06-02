Во многих храмах Русской Православной Церкви Заграницей 1 июня 2020 года (19 мая по старому стилю) традиционно прошли панихиды по десяткам тысяч казаков и их семьям, которых весной и летом 1945 года на растерзание советским властям выдали западные союзники. Традиция поминать казаков, которые по наивности думали, что сотрудничая с Гитлером, смогут освободить Россию от коммунизма, сложилась в эмиграции ещё со времён окончания Второй мировой войны.

Согласно Ялтинской договоренности между Сталиным и Черчиллем, британское правительство обязалось выдать Советскому правительству после окончания войны всех бывших гражданами СССР по состоянию на 1939 год. Кроме бывших граждан СССР британскими войсками были выданы даже эмигранты, не имевшие отношения к советскому гражданству.

29 мая 1945 года первую группу из 2426 казачьих офицеров и старших офицеров обманным путем и насильно англичане вывезли и передали СМЕРШу 3-го Украинского фронта. Днем и ночью под звуки заведенных моторов автомашин проводились расстрелы и сжигание казаков. «Сначала рабочую слободку, а потом и весь город придавило смрадом печеного человеческого мяса»; ну, а тех, «кого не расстреляли или не сожгли сразу, прикончили позже в суровых концлагерях Северной Сибири, где все подвергались ужасным пыткам и избиениям».

В ночь с 31 мая на 1 июня 1945 года казачий лагерь Пеггец в Лиенце был окружен английскими танками и мотопехотой. Представитель английского командования майор Дэвис объявил, что все казаки вместе со своими семьями будут выданы Сталину. Казаки отказались добровольно грузиться в машины, и вывесили по всему лагерю плакаты: «Лучше смерть, чем отправка на мучения в СССР!» Сопротивление насильственной репатриации возглавили около двадцати военных православных священнослужителей Русской Зарубежной Церкви.

Рано утром все обитатели лагеря подошли Крестным ходом к походной церкви. Женщины, старики и дети были посередине. Их окружили безоружные солдаты-казаки, прибывшие всеми полками. Они готовы были принять первый удар насилия и смерти. Взрослые вместе с юнкерами Казачьего военного училища, взявшись за руки, образовали вокруг молящихся внешнее оцепление. Они телами готовы были защитить свои семьи.

Во время Божественной литургии танки и бронемашины двинулись на молящихся. Казаков в упор расстреливали из пулеметов, автоматов и винтовок. Оставшимся в живых священникам и казакам удалось в нескольких местах прорвать цепи английских солдат и прорваться к мосту через реку Драва. Однако с противоположного берега реки англичане с пулеметов стали расстреливать безоружных людей, бегущих к мосту. От безысходности они пытались переплыть бурную реку, но удалось это лишь нескольким сотням казаков и казачек, которые попытались уйти в горы.

Остальные казаки под охраной были перевезены в Шпиталь и Грац, где их и передали конвойным войскам НКВД, занимавшимися отправкой пленных в СССР. Многих казаков расстреляли сразу же после прибытия на родину, женщин же, детей и стариков распределили ГУЛАГ.

Массовая насильственная выдача казаков продолжалась не только по всей Австрии, но и в других станах Европы, к примеру, в Германии, Италии, Франции, Чехии, в лагерях Платлинга, Дахау, Кемптена.

Русская линия