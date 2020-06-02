Константинопольский Патриарх Варфоломей направил письма Предстоятелям Православных Церквей с предложением обсудить «важнейшую проблему» Причастия в эпоху пандемии коронавируса. Письмо было направлено 17 мая 2020 года, его текст опубликовала вечером 1 июня генеральный секретарь Синода Константинопольского Патриархата, сообщает РИА Новости.

В период пандемии коронавируса COVID-19 власти многих стран ограничили богослужения и запретили причащать верующих во избежание распространения инфекции. Верующие восприняли это как гонения на Церковь. При этом Патриарх Варфоломей с самого начала пандемии призывал следовать «трудным, но необходимым» мерам, принимаемым службами здравоохранения и властями, заявив, что вирус «угрожает не вере, а верующим, не Христу, а нашим христианам».

В письме говорится, что должна быть координация и, насколько это возможно, единообразие между Поместными Православными Церквями в отношении «важнейшей проблемы Божественной Евхаристии и способа её передачи верующим».

«Мы подчинились уговорам санитарных и политических властей и, как подобает, мы подчинились до такой степени, что это затрагивает сущность и центр нашей веры. Снисхождение Церкви достигает Креста, но отказывается, однако, сходить с него, слушаться власти и сильных мира сего, когда ставится под сомнение Тайна Таинств жизни, Божественное Причастие», — говорится в письме.

Глава Фанара пишет, что ввиду таких условий «хотел бы выслушать братские рассуждения и мысли, чтобы вместе мы могли продвинуться вперёд в пастырском подходе к спорам об установившемся способе передачи Божественной Евхаристии».

Патриарх Константинопольский не уточняет, каким образом хотел бы выслушать «братские рассуждения и мысли», в том числе Русской Православной Церкви, которая прервала с Константинопольским Патриархатом евхаристическое общение после того, как он признал раскольников на Украине. Более того, остаётся неизвестным, направил ли Патриарха Варфоломей соответствующее письмо главе ПЦУ Епифанию Думенко.

После прошедшей в Иордании 26 февраля 2020 года по инициативе Иерусалимского Патриарха Феофила межправославной встречи в СМИ появилась информация, что Патриарх Варфоломей планирует провести общеправославную встречу по образцу амманской и пригласить на неё Предстоятелей Православных Церквей, в том числе и главу неканонической «новой церкви» Украины Епифания Думенко.

Это встреча замышлялась представителями Фанара, как попытка осудить Амманский собор, но вскоре в Константинопольском Патриархате опровергли сообщения о собрании Предстоятелей. Началась пандемия, и грекам было не до украинского вопроса и «самоуправства» Иерусалимского Патриарха Феофила.

Однако теперь вопрос Причастия является вполне удобным для Патриарха Варфоломея, чтобы созвать межправославную встречу и таким образом показать свою силу и власть в мировом Православии. Очевидно, что если такое собрание состоится, на него прибудут лишь те, кто поддержал Патриарха Варфоломея на Украине. Ведь глава Фанара, скорее всего, пригласит на него и украинских раскольников.

В таком случае Патриарх Московский Кирилл на эту встречу точно не поедет, а само это собрание может стать заочным судом для Русской Православной Церкви, которая упрямится в украинским вопросе. Тем более, что Московская Патриархия стала единственной Поместной Церковью, которая изменила древний порядок причащения мирян и начала «дезинфицировать» лжицу.

Русская линия