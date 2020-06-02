Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл предложил схиигумену Сергию (Романова), который нарушил указ архиерея на проведение проповедей и публичных выступлений, покаяться в своём непослушании. «Если человек считает себя членом Церкви, он должен жить по церковным правилам. Если он выходит за рамки церковных правил, он должен либо принести покаяние и жить дальше, либо разорвать с Церковью», — заявил владыка Кирилл 31 мая после службы в Свято-Троицком соборе в Екатеринбурге, сообщает газета «Коммерсант».

Архипастырь подчеркнул, что Церковь — не тюрьма, однако в Церкви есть свои законы. «Нарушил какой-то закон, перешёл грань, либо приди и разреши все эти вопросы сам, без гонцов, либо определись: нужна тебе Церковь или нет. Церковь — это врачебница, в которую мы приходим и просим исцеления. Если мы сами считаем себя целителями, это уже перебор, потому что исцеляет один Господь Бог», — подчеркнул владыка.

Отвечая на вопросы журналистов, митрополит Кирилл подчеркнул, что «по-братски любит» схиигумена Сергия и очень его уважает. «Однако те люди, которые пели ему дифирамбы, сделали плохое дело. Это восхваление немного занесло человека в сторону», — отметил владыка. Он напомнил, что схиигумен нарушил церковную присягу: «клятву, что не будет никаких политических выпадов делать». «И когда его попросили, чтобы он какое-то время помолчал, он всё равно вылез. Дело даже не в нарушении присяги, а в том, что, когда он говорит, за него отвечает Святейший Патриарх в Москве и я здесь», — добавил митрополит Кирилл, выразив надежду, что «люди вымолят его».

В конце апреля схиигумен Сергий был лишён права проповедовать и высказываться в публичном пространстве после распространения видеоролика, в котором он проклял всех, кто посягает на закрытие храмов «из-за псевдопандемии коронавируса». Несколько дней назад схиигумен опубликовал новый видеоролик, в котором раскритиковал священников и правительство, заявил о массовом чипировании людей через вакцину, а также призвал людей «выйти из стен страха, плача, безысходности, уныния и отчаяния». «Выходите на улицы, всех не арестуют, отстаивайте своё будущее, голос народа — гнев Божий», — заявил схиигумен Сергий на видеоролике. В результате митрополит Кирилл запретил священнику проводить священнослужения и лишил его права ношения наперсного креста. Сейчас схиигумена Сергия ждёт церковный суд, который рассмотрит его дело.

Русская линия