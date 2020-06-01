Русская линия
Сводка новостей от 1 июня 2020

Путин — 25%, Собянин — 4%
Россияне крайне негативно оценили ограничительные меры властей по борьбе с коронавирусом…

Лого Левада-центраРейтинг Владимира Путина на фоне сохраняющихся ограничений из-за коронавируса продолжает серьёзно снижаться — в настоящее время он опустился уже до 25%. Об этом свидетельствуют результаты открытого опроса «Левада-центра», который официально признан «иностранным агентом», сообщает «Эхо Москвы».

Участникам опроса было предложено назвать 5−6 политиков, которым они больше всего доверяют — без вариантов ответа. Владимир Путин по-прежнему лидирует, но на этот раз его назвали лишь четверть респондентов. Вторым по количеству упоминаний идёт глава Минобороны Сергей Шойгу, третьим премьер-министр Михаил Мишустин.

Любопытно, что наиболее активный сторонник ограничительных мер в связи с коронавирусом мэр Москвы Сергей Собянин оказался по уровню доверия на уровне оппозиционера Алексея Навального — они оба на 6-ом месте и их рейтинг 4%. При этом, отмечают в «Левада-центре», половина всех опрошенных россиян либо никому не доверяют, либо затрудняются кого-либо назвать.

В предыдущий раз этот опрос социологи «Левады» проводили месяц назад, тогда фамилию президента назвали на 3% больше опрошенных, в январе о доверии к нему сказала треть респондентов. Рейтинг Путина постепенно снижается с ноября 2017 года, тогда он составлял почти 60%.

Месяц назад «Левада-центр» также провел опрос об одобрении деятельности президента — этот показатель упал до исторического минимума — работу Путина не одобряет треть всех опрошенных.

В последний год ВЦИОМ, а затем и фонд «Общественное мнение», отказались публиковать подобные электоральные рейтинги Путина. «Левада-центр», как «иностранный агент», продолжает публиковать такие соцопросы.

Русская линия

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