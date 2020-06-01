Русская линия
Сводка новостей от 1 июня 2020

Эрдоган вспомнил о праве победителя
Президент Турции заявил, что турки имеют право превратить храм Святой Софии в мечеть, так как они силой отняли его у православных греков…

Президент Турции ЭрдоганПрезидент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что турецкие власти имеют право вернуть Собору Святой Софии статус мечети, так как в своё время османы завоевали Константинополь и отняли Собор у православных греков. При этом турецкий лидер не стеснялся в сомнительных интерпретациях тех исторических событий, сообщает СПЖ со ссылкой на издание Оrthodox Тimes.

Так, по его словам, «когда султан Мехмед вошёл в город, его приветствовали как спасителя, как будто они его ждали». «Собор Святой Софии, вместо того, чтобы быть разрушенным из-за религиозной ненависти, стал более красивым и был предложен мусульманам после падения. Это было право, дарованное им мусульманам», — заявил президент Турции.

Эрдоган подчеркнул, что мусульмане «не прикасались ни к одному религиозному памятнику, и все они остались нетронутыми, удовлетворяя наши потребности». В то же время, президент Турции отметил, что исламские религиозные памятники и символы исчезли в местах, «которые мы были вынуждены покинуть столетие назад».

Он напомнил, что «в Афинах нет мечети». «Всё было снесено. Но мы подобного этому не сделали. Величие наших предков царит в наших действиях», — патетически заявил Эрдоган.

Впрочем, дальше слов турецкий президент пока не пошёл. В Стамбуле отметили очередную годовщину завоевания Константинополя, однако пока так и не решились вновь сделать из православного храма действующую мечеть.

Русская линия

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