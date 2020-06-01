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Сводка новостей от 1 июня 2020

По благословению Святейшего Патриарха Кирилла
Храмы Москвы вновь откроются для прихожан 6 июня в канун Святой Троицы…

Святая ТроицаВ субботу, 6 июня 2020 года, в канун праздника Святой Троицы, по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла открываются для прихожан храмы города Москвы, сообщает Патриархия.Ru.

Доступ прихожан в храмы будет осуществляться с соблюдением всех необходимых санитарно-эпидемиологических предписаний Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, в том числе — социальной дистанции при участии верующих в богослужениях и максимально допустимой вместимости храма (1 человек на 4 кв. м).

Кафедральный соборный Храм Христа Спасителя и Богоявленский кафедральный собор в Елохове откроются для прихожан во вторник, 2 июня.

Принятию решения Предстоятелем Русской Церкви предшествовало обсуждение текущей санитарно-эпидемиологической ситуации в городе с мэром Москвы С. Собяниным и главой Роспотребнадзора А. Поповой.

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