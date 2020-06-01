Русская линия
Сводка новостей от 1 июня 2020

В Норвегии признали бесполезность карантина для борьбы с коронавирусом
Ограничительные меры не привели к ожидаемому результату, однако серьёзно ударили по образованию и экономике…

Флаг НорвегииВласти Норвегии проанализировала данные о числе заражений в стране и выяснили, что карантин был бесполезен, и все ограничения, которые серьёзно ударили по экономике страны, оказались по сути бессмысленны и чрезмерны. Такое заявление опубликовано в издании The Spectator, сообщает Letra.Ru.

Норвежские специалист скрупулёзно изучили информацию о заболевших пневмонией COVID-19 и тех, кто просто заразился коронавирусом. Оказалось, что в середине марта, когда власти ввели карантинные меры, Норвегия находилась на пике заболеваемости. После этого число заражений стало уменьшаться, но этот процесс шёл очень медленно. То есть серьёзного влияния на распространение коронавируса введённый карантин не дал.

В связи с этим глава Норвежского института общественного здравоохранения Камилла Столтенберг отметила, что, скорее всего, можно было обойтись и без ограничений. «Вместо этого мы могли бы оставить [границы] открытыми и просто соблюдать меры предосторожности, чтобы замедлить распространение [вируса]», — подчеркнула она.

Власти страны также подсчитали, какой урон был нанесён сфере образования: из-за закрытия школ снижаются шансы выпускников на получение достойного образования. По мнению Столтенберг, школы были недостаточно хорошо подготовлены к переходу на дистанционное обучение.

По последним данным, в Норвегии 8401 случай заражения коронавирусной инфекцией, 235 человек погибли, а 7727 — вылечились. В начале мая правительство начало ослаблять карантинные меры.

Русская линия

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В Норвегии признали бесполезность карантина для борьбы с коронавирусом
Ограничительные меры не привели к ожидаемому результату, однако серьёзно ударили по образованию и экономике...

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