Депутаты ЛДПР внесли в Госдуму законопроект о пособиях для женщин, которые решили полностью посвятить себя семье и близким…

Парламентарии от ЛДПР во главе с лидером партии Владимиром Жириновским внесли в Госдуму законопроект, предлагающий установить поддержку в размере МРОТ для домохозяек, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу одного из авторов инициативы, главы комитета нижней палаты по труду и соцполитике Ярослава Нилова.

Как говорится в пояснительной записке, документ предусматривает введение ежемесячных денежных пособий «лицам, занятым ведением домашнего хозяйства своей семьи». Под домашним хозяйством в проекте подразумеваются уборка дома, приготовление пищи, уход за детьми и престарелыми родителями, инвалидами с детства первой группы и иная деятельность по дому.

Таким образом, речь идёт о тех женщинах и матерях, которые отказались от работы и карьеры в пользу своей семьи и близких.

Согласно законопроекту, право на пособие будет иметь только один из членов семьи, причём в случае, если размер среднедушевого дохода в семье не выше двукратной величины прожиточного минимума в регионе.

Порядок выплат должен будет определить Минтруд, а подать заявление на получение россияне смогут в органы социальной защиты или через МФЦ. Предполагается, что закон в случае его принятия вступит в силу с 1 января 2021 года.

Нилов объяснил свою инициативу «социально-экономической логикой». По его словам, сейчас централизованно вводятся «обусловленные и объяснимые пандемией меры, направленные на регулирование рынка занятости». Но такие меры всё же носят временный и вынужденный характер, «а домохозяйства постоянны», отметил депутат.

Он призвал не недооценивать их востребованность и выразил мнение, что ежемесячное пособие укрепит многие семьи и социальную стабильность в обществе.

Стоит отметить, что ранее с подобной инициативой вступала Патриаршая комиссия по делам семьи во главе с протоиереем Димитрием Смирновым. Женщины, которые целиком и полностью посвящают себя семье, а не работе и карьере, по мнению священника, должны иметь особое уважение в обществе и получать государственную поддержку.

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