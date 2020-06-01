Власти Московской области официально разрешили совершение богослужений с участием прихожан. При этом богослужения должны совершаться на открытом воздухе рядом с храмом…

Митрополит Коломенский Ювеналий: Я очень рад, что Господь внял нашим молитвам, и теперь в храмах и обителях Московской области мы вновь будем молиться вместе с нашими прихожанами

31 мая, в Неделю святых отцев I Вселенского Собора, митрополит Коломенский Ювеналий после Божественной литургии в Успенском храме Новодевичьего монастыря обратился к московскому духовенству и верующим Московской области, призвав их вновь приходить на богослужения в храмы, сообщает сайт Московской областной епархии.

«Я хотел бы для архипастырей, пастырей и монашествующих, и особенно для мирян, пребывающих на территории Московской области, сказать, что согласно нашему обращению, главный государственный санитарный врач Подмосковья Ольга Михайловна Микаилова сообщила мне о первом этапе снятия ограничительных мероприятий в связи с эпидемией коронавируса. Согласно этому решению, нашим верующим разрешается посещать храмы на территории Московской области во внебогослужебное время, а богослужения мы можем совершать на воздухе, около наших храмов, при соблюдении всех санитарных предписаний», — заявил владыка.

«Я очень рад, что Господь внял нашим молитвам, нашему терпению и смирению, и что теперь в храмах и обителях Московской епархии мы вновь будем молиться вместе с нашими прихожанами. Богу содействующу, в праздник Святой Троицы я совершу богослужение в Коломне, на соборной площади, и буду иметь счастье общения с нашими прихожанами, которые истомились по совместной молитве. Я поздравляю вас с праздником и призываю на всех Божие благословение. Храни вас всех Господь!», — заключил архипастырь.

Ранее власти Московской области также сняли все ограничения на посещение подмосковных кладбищ.

Русская линия