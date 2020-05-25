20 мая 2020 года на телеканале «Царьград» вышел очередной выпуск программы «Святая правда» протоиерея Андрея Ткачева, в котором священник согласился с опасениями режиссёра Никиты Михалкова о возможном чипировании населения разных стран под предлогом борьбы со смертоносными заболеваниями, подобным COVID-19. Протоиерей Андрей Ткачев уверен, что опасения режиссёра не беспочвенны.

«Я думаю, что лукавый всегда будет искать какие-то благие причины, чтобы сделать плохо. Просто плохо делать он не хочет, потому что он лукавый. Если бы он был смелый и открытый, то он бы действовал иначе. А так он злой, но лукавый. Поэтому ему нужно будет что-нибудь хорошее придумать. Поэтому смейтесь — не смейтесь (над Михалковым — РЛ), но вообще уже желание смеяться давно пропало. Если бы нам сказали пять лет назад, что по свистку вдруг закроются все церкви на Пасху, мы бы не поверили, сказали бы: да вы что, да мы на подъёме. А тут раз, и никому не смешно. Всё что хочешь, может быть», — отметил отец Андрей.

«Берём аналогии из нашей истории. Когда якобы миролюбивая советская власть, переживающая о том, чтобы хлеба было много у всех на земле, помогала голодающим Поволжья, то она под шумок реквизировала церковные ценности, в том числе использующиеся в Литургии. Церковь говорила: да мы и сами поможем, и сами дадим, только Чаши и дискосы не отбирайте. Нет, под этот шумок, как писал Ленин, нужно было расстрелять как можно больше „контрреволюционного“ духовенства, чтобы страшно было людям, и забрать всё, чтобы не только ограбить, но и прекратить богослужения. А цель должна была быть благая — накормить голодающего человека», — заявил священник.

В этом плане нет ничего удивительного в том, если нынешняя очень активная борьба с коронавирусом может обернуться большими проблемами для верующего человека. «Что будет впереди, мы не знаем, но такая идея (а она прослеживается и штрих-пунктирно уже нарисована в воздухе), что ради того, чтобы обезопасить человека, чтобы поставить всех на учёт и контроль и не выписывать каждый раз QR-коды для проезда на работу и по хозяйственным нуждам, нужно всё это как-то упростить».

«И вдруг нам скажут, что новая волна грядёт, и, учитывая опыт борьбы с предыдущей волной, нам надо всех поставить на учёт, чтоб просто следить за всеми. И для этого у нас есть такая техническая возможность, маленькое такое устройство, как вша или гнида. Давайте мы вам эту гниду куда-нибудь зашьём или под ноготь загоним и будете с ней носиться», — заявил отец Андрей, отметив, что он не знает, будет ли это так или нет, но рассуждать об этом вполне можно.

«Так что друзья мои имейте в виду, что всё давным-давно стало серьёзным, и в этой тревоге я вполне солидарен с Никитой Сергеевичем Михалковым, который в передаче „Бесогон“ такие темы поднимает. Уж, по крайней мере, поговорить и подумать об этом надо», — заключил священник.

Русская линия