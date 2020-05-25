Епископ Будимлянско-Никшичский Иоанникий: Через гипермаркеты ежедневно проходят тысячи людей и ничего, а верующим даже в храм зайти нельзя. Мы не кретины, чтобы этого не видеть!

Епископ Будимлянско-Никшичский Иоанникий считает, что Сербская Православная Церковь вскоре может возобновить Крестные ходы в Черногории. Это произойдёт сразу же, как только будут сняты определённые ограничения по карантину. Об этом владыка заявил в передаче на радио «Светигора» 21 мая, сообщает Православие.Ru.

«Мы, конечно, не хотим нарушать правила, но не можем допустить и той ситуации, когда в других местах собираются тысячи людей, а через гипермаркеты проходит до 10 тысяч человек в день и ничего не бывает, а при этом верующим не дают зайти в храм и зажечь свечу с соблюдением положенной дистанции. Мы не кретины, чтобы этого не видеть!» — заметил владыка Иоанникий.

Говоря о всенародных крестных ходах, начавшихся во многих населенных пунктах Черногории в декабре 2019 года и продолжавшихся вплоть до введения карантинных мер, владыка назвал их уникальным явлением в жизни современной Церкви.

«Крестные ходы — это феномен, если речь идет о всенародных собраниях, в том числе, когда люди собираются, чтобы и выразить свое недовольство какой-то несправедливостью, и таким образом потребовать от властей уважать их права. Нигде в мире, когда кто-то протестует или борется за свои права, не бывает обычно такого собрания, такого совместного и соборного делания. Это хорошо известно. Когда начинаются какие-то протесты в больших мировых центрах, то настает хаос на улицах: поджигают контейнеры, бьют витрины, устраивают драки и еще что угодно. Такого у нас, слава Богу, не было, но был совершенный мир и порядок, без сквернословия и оскорблений», — подчеркнул владыка Иоанникий.

«Сейчас, когда власть решила унизить нашу веру и Сербскую Православную Церковь, это вызвало невероятное сопротивление, подвигло огромную народную энергию, и установилось великое народное согласие по этому вопросу. Это — всенародное сопротивление несправедливости. Мы преодолели многие различия между нами, разные партийные, политические, междоусобицы и соседские ссоры. Здесь мы были вместе и примирились друг с другом. В сущности, воплотили великое и прекрасное одухотворенное народное единство, и это великое достижение. Поэтому наш народ сейчас требует возобновления Крестных ходов: для этого есть много причин. Одна из причин, что на них такая прекрасная атмосфера, что мы обновились и в духовном и в моральном смысле через эти Крестные ходы, через нашу борьбу за правду», — заключил архиерей.

В настоящий момент в Черногории уже 16 дней нет ни одного нового заболевшего, а с 1 июня власти анонсируют снятие основных карантинных мер.

Русская линия