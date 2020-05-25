Глава Саратовской митрополии опроверг сообщение портала «Типичный Саратов» о том, что он якобы собирается «уйти со своего поста»…

Глава Саратовской митрополии митрополит Саратовский Лонгин, против которого в последнее время развёрнута активная клеветническая кампания в местных СМИ, вынужден был выступить с опровержением очередной порции измышлений саратовских журналистов.

«Я очень удивлен приписываемыми мне намерениями „уйти со своего поста“ и „не быть связанным с Церковью“, о которых сегодня рассказал своим подписчикам паблик „Типичный Саратов“, ссылаясь на анонимный „источник в Епархии“. Любому человеку очень странно узнавать о якобы твоих „решениях“ от кого-то другого. Тем более тому, кто выполняет определенные обязанности», — написал владыка Лонгин в своём Фейсбуке.

«Мне очень жаль, что этот пост сегодня обеспокоил и встревожил множество людей. Это либо чья-то больная фантазия, либо откровенная ложь, необъяснимая с точки зрения здравого смысла, но понятная в русле ведения заказных медийных кампаний. Думаю, что новостной паблик с немалым количеством подписчиков, должен отвечать за свои слова и внимательнее подходить к источникам информации», — отметил архиерей.

Однако, данное опровержение владыки нисколько не смутило представителей указанного портала и вместо извинений они заявили, что митрополит Лонгин якобы начал угрожать журналистам.

Так, на страницах паблика сегодня появилось сообщение с характерным названием «Прав тот, у кого больше прав?», в котором утверждается, что «митрополит Лонгин после публикации неподтверждённой информации об его уходе поддержал в ФБ своих подписчиков, что надо администрацию паблика наказать».

«При этом всём в адрес редакции, по сути, за публикацию информации, которая не подтвердилась, поступают угрозы различного характера», — заявили клеветники.

Затем администраторы паблика, не стесняясь, довольно откровенно указали, почему против архипастыря начата активная клеветническая кампания в местных СМИ. Свои претензии они сформировали в трёх вопросах:

— почему Митрополитом были неоднократно нарушены предписания главного санитарного врача, и он вчера снова появился без маски и участвовал в массовом мероприятии, которые сейчас в регионе запрещены?

— почему до этого он так же проигнорировал предписание на Сенном рынке?

— И почему вопреки призывам Патриарха Кирилла, который обратился к верующим на время карантина воздержаться от посещения храмов и молиться дома, Лонгин отказался закрывать храмы для прихожан в пасхальную ночь. Тем самым нарушив ещё и Постановление Правительства Саратовской области.

«Оставляем за собой право обратиться к Патриарху за защитой от угроз», — патетически заключают представители «Типичного Саратова».

Таким образом, становится очевидным, что враг рода человеческого сатана мстит через указанных «журналистов» владыке Лонгину именно за то, что тот смог отстоять Пасхальные торжества в Саратове и отказался закрывать храмы для верующих в дни празднования Воскресения Христова.

Русская линия