В храме смогут находиться одновременно не более 50 человек при условии соблюдении социальной дистанции и наличии масок…

В Иерусалиме открылся Храм Гроба Господня после двух месяцев карантина, сообщает радио Sputnik со ссылкой на РИА Новости и пресс-службу Министерства туризма Израиля. С воскресенья, 24 мая, храм доступен для священнослужителей, но в ближайшее время его смогут посетить все желающие.

Минздрав Израиля составил рекомендации по посещению собора, согласно которым в нём могут находиться одновременно не более 50 человек при условии соблюдении социальной дистанции в два метра и наличии масок.

Главы трех Церквей, хранители Храма Гроба Господня, также обратились к паломникам с просьбой воздержаться от прикосновения к камням, иконам и другим объектам, а также воздержаться от посещения храма при малейших симптомах заболевания.

«Для Израиля наступил ключевой момент, переломный. Уже открыты пляжи и парки, можно останавливаться в некоторых гостиницах, к посещению стала доступна Стена плача и, наконец, под проливным дождём, который в солнечном Израиле считается благословением Божьим, открылся Храм Гроба Господня», — рассказал директор департамента Министерства туризма Израиля в РФ и СНГ Владимир Шкляр.

Закрытие Храма Гроба Господня на карантин стало историческим событием: последний раз собор закрывался на длительное время более 200 лет назад, после пожара 1808 года.

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