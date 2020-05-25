Президент США Дональд Трамп призвал губернаторов штатов немедленно открыть храмы для прихожан вне зависимости от ситуации с заболеваемостью коронавирусом. Об этом он сказал во время пресс-конференции в Белом доме, сообщает портал «Международная жизнь» со ссылкой на The Washington Post.

По словам американского лидера, некоторые губернаторы сочли необходимым открыть винные магазины и клиники для абортов, но не храмы, в которых нуждаются люди, и «это неправильно». Потребовав от местных властей уже в эти выходные открыть «молитвенные дома — церкви, синагоги и мечети», Трамп пообещал «заменить» тех губернаторов, которые этого не сделают.

«В Америке нам нужно больше молитв, а не меньше», — сказал американский лидер (цитата по сайту Союза православных журналистов).

Надеяться на то, что в России президент Владимир Путин поведёт себя подобно Трампу, не приходится. Совсем недавно российский президент призвал мусульман отказаться от традиционного празднования одного из главных мусульманских праздников — Ураза-байрам. Так что открывать храмы российские власти не собираются.

22 мая 2020 года глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов заявил, что есть надежда, что «храмы должны открыться к празднику Вознесения, 28 мая». «Что касается Москвы, это должны решать мэрия и главный санитарный врач, они должны достигнуть соглашения с Патриархией», — сказал Гаврилов агентству «Интерфакс», добавив, что такая работа уже ведётся. Однако, Путин к этому не имеет никакого отношения.

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