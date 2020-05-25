Преподобный Дионисий Радонежский родился около 1570 года в городе Ржеве. Постриженик, а затем настоятель Старицкого Успенского монастыря, во время событий Смутного времени был ближайшим помощником святителя Ермогена, Патриарха Московского. С 1610 года преподобный Дионисий — архимандрит Троице-Сергиевой Лавры. При нем в монастырских слободах были открыты дома и больницы для страждущих, раненых и оставшихся бездомными во время польско-литовского нашествия. Во время голода по его благословению братия Лавры питались овсяным хлебом и водою, чтобы сберечь пшеничный и ржаной хлеб для больных. В 1611 — 1612 годах совместно с келарем Троице-Сергиевой обители иноком Авраамием Палицыным (+ 1625) он писал окружные послания с призывом присылать ратных людей и денежные средства для освобождения Москвы от поляков, а также к князю Димитрию Пожарскому и ко всем ратным людям с призывом ускорить поход на Москву.

Иноческая школа помогла преподобному Дионисию в самых тяжелых обстоятельствах лихолетья сохранить неугасимым внутренний свет заповедей Христовых. Высокая ступень иноческого подвига, достигнутая преподобным через непрестанную молитву, сообщила ему и дар чудотворений. Но он тщательно хранил тайны духовной жизни от людей, которым это знание могло послужить лишь во вред. «Не спрашивайте инока о делах иноческих, — говорил преподобный Дионисий, — потому что для нас, иноков, великая беда — открывать тайны мирянам. Есть писано о том, что делается в тайне, да не увесть шуйца твоя. Нам следует укрываться, чтобы делание наше было неведано, дабы этим диавол не ввел нас во всякое небрежение и в леность».

Авторитет Дионисия был очень велик. Ему был поручен непростой труд по исправлению богослужебных книг. С 1616 года преподобный Дионисий возглавил работы по исправлению печатного Требника на основе сличения древних славянских рукописей и различных греческих изданий. Во время работы справщики обнаружили существенные расхождения и в других книгах, изданных в период междупатриаршества (1612 — 1619). К несчастью, были у преподобного и враги. Они воспользовались возможностью обвинить прп. Дионисия в искажении переводов богослужения на Соборе 1618 года. Преподобный был лишен права священнослужения и отлучен от Церкви, подвергнут аресту и пыткам. Однако он все испытания сносил со смирением и стойкостью. Лишь вмешательство в 1619 году Иерусалимского Патриарха Феофана IV (1608 — 1644) и вернувшегося из польского плена Патриарха Филарета (1619 — 1633) прекратило его заточение, и он был оправдан.

Преставился преподобный Дионисий 12 мая 1633 года и погребен в Троице-Сергиевой Лавре.

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