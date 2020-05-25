Украинская полиция больше не препятствует входу в обитель…

С 25 мая 2020 года сняты карантинные ограничения на посещение территории Святой Успенской Киево-Печерской Лавры, сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

Отныне вход в обитель не охраняется полицией.

«Жизнедеятельность Лавры происходит в соответствии с нормами, определенными Кабинетом Министров. В частности его решением о проведении богослужений во время второго этапа ослабления карантина с 22 мая при обязательном соблюдении дистанции между верующими. На каждые 10 м² должны присутствовать не более 1 человека», — сказано в сообщении.

Киево-Печерская Лавра была закрыта на карантин 13 апреля 2020 года. Соответствующее решение было принято городской властью в связи с эпидемией коронавирусной инфекции COVID-19.

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