Русская линия
Сводка новостей от 25 мая 2020

Карантин с Киево-Печерской Лавры снят
Украинская полиция больше не препятствует входу в обитель…

Киево-Печерская ЛавраС 25 мая 2020 года сняты карантинные ограничения на посещение территории Святой Успенской Киево-Печерской Лавры, сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

Отныне вход в обитель не охраняется полицией.

«Жизнедеятельность Лавры происходит в соответствии с нормами, определенными Кабинетом Министров. В частности его решением о проведении богослужений во время второго этапа ослабления карантина с 22 мая при обязательном соблюдении дистанции между верующими. На каждые 10 м² должны присутствовать не более 1 человека», — сказано в сообщении.

Киево-Печерская Лавра была закрыта на карантин 13 апреля 2020 года. Соответствующее решение было принято городской властью в связи с эпидемией коронавирусной инфекции COVID-19.

Русская линия

  • Читать в Телеграм
  • Выделите текст и нажмите Ctrl-Enter, если заметили опечатку

Митрополит Саратовский Лонгин: Это откровенная ложь, вполне понятная в русле ведения заказных медийных кампаний
Глава Саратовской митрополии опроверг сообщение портала «Типичный Саратов» о том, что он якобы собирается «уйти со своего поста»...

Трамп говорит, Путин молчит
Президент США потребовал от губернаторов штатов срочно открыть храмы для верующих. В России храмы открывать президент Путин не намерен...

В Иерусалиме открылся Храм Гроба Господня
В храме смогут находиться одновременно не более 50 человек при условии соблюдении социальной дистанции и наличии масок...

Карантин с Киево-Печерской Лавры снят
Украинская полиция больше не препятствует входу в обитель...

Этот день в Русской истории
Сегодня мы чтим память преподобного Дионисия Радонежского...

Каталог Православное Христианство.Ру Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика