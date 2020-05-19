Митрополит Екатеринбургский Кирилл: Мы можем надеяться на милосердие Божие до тех пор, пока чтим память святого мученика Царя Николая и всех святых мучеников, убиенных за православную веру

День рождения Государя Николая Александровича — особый день для уральской столицы. По благословению митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Кирилла День рождения последнего российского Императора в Екатеринбурге на протяжении многих лет отмечается особо — торжественными богослужениями и чередой культурно-просветительских и благотворительных мероприятий. В этом году объявленная пандемия внесла свои коррективы, что, однако, не помешало достойно почтить память Государя Николая Александровича, сообщает сайт Екатеринбургской епархии.

Молитвы святым Царственным страстотерпцам звучали сегодня под сводами уральских храмов и в каждом доме, где смотрели онлайн-трансляцию телеканала «Союз» из Храма-Памятника на Крови, возведенного на месте мученической кончины Царской семьи и их верных слуг.

По завершении литургии митрополит Екатеринбургский Кирилл обратился с архипастырским словом к участникам богослужения. Правящий архиерей поздравил всех с днём рождения святого Царя-страстотерпца, окончившего свой жизненный путь на этом святом месте, где сейчас совершается Божественная литургия.

Митрополит Кирилл отметил, что Царственные страстотерпцы сегодня стоят пред престолом Божиим и молятся за всех нас. «Просим святых молитв святой Царской семьи и всех, кто пострадал здесь и во всех уголках страны, кто стоял и стоит до сих пор за Святую Русь, сохраняя наш народ и нашу страну в мире и благополучии», — сказал владыка Кирилл.

Владыка митрополит подчеркнул, что сегодня мы, живущие здесь, имеем великую и особую ответственность перед Богом, перед Святой Церковью, перед Родиной и перед памятью святых Царственных страстотерпцев. И мы можем надеяться на милосердие Божие до тех пор, пока чтим память святого мученика Царя Николая и всех святых мучеников, убиенных за православную веру и православное Отечество.

«Если другие вокруг нас не каются, мы должны это делать постоянно. Эта память о святом Царе и о том, что здесь прошли последние дни его святой жизни, и что именно здесь он принял мученический подвиг — это наша с вами личная ответственность перед святой Церковью и перед всеми теми будущими поколениями людей, которые, надеемся, что-то могут изменить вокруг себя.

Будем почитать, молиться Богу и кротко, и смиренно, как сам святой Царь, желать спасения каждому, кто живёт вместе с нами на нашей родине, кто сегодня является нашим соотечественником, и кто сегодня не знает или не хочет знать подвига святого Царя и всех святых новых мучеников и исповедников Русской Церкви, благодаря которым мы сегодня с вами живём. Их кровь, их подвиг, их терпение и их молитва пред престолом Божиим сохраняют нас сегодня до сих пор и в этой жизни", — заключил митрополит Кирилл.

По окончании богослужения от Храма на Крови отправился православный велопробег, посвященный Дню рождения Императора Николая II. Среди участников — несколько семей прихожан храма, представители Братства православных следопытов и фонда «Ника». Соблюдая все меры эпидбезопасности, паломники, помолившись, отправились на велосипедах по маршруту Царского крестного хода в монастырь святых Царственных страстотерпцев на Ганину Яму. Молитва и старт велопробега проходили под чтение акафиста святым Царственным страстотерпцам, оглашавшим площадку перед Храмом-Памятником на Крови.

Значительная доля событий праздничного дня проводились в онлайн-формате под девизом «Возрождая традиции милосердия» — в память Императора, который в начале XX века инициировал благотворительный фестиваль «Дни Белого цветка».

Одно из них — стартовавший сегодня в сети интернет семейный флэшмоб «Дни Белого Цветка в Екатеринбурге», посвященный возрождению традиций благотворительности и милосердия в России, заложенных Царской семьей.

«Как почти 110 лет тому назад фотографировались с собственноручно изготовленными белыми цветками члены Царской семьи и жители российских городов, участвовавшие в этой благотворительной акции, так и сегодня с белыми цветами фотографируемся и мы, граждане России начала XXI века», — говорится на странице фестиваля «Дни Белого цветка» в соцсети «ВКонтакте».

Участники семейного флешмоба выкладывают в соцсетях свои фото с изготовленными в ходе онлайн мастер-классов белыми цветами с хэштегами #БелыйЦветок2020, #ВремяЗаботы. Авторов лучших фотоснимков ожидают памятные подарки.

Сегодня же в сети проведён и четвёртый мастер-класс по изготовлению белого цветка. На этот раз организаторы символ милосердия перенесли на бумагу, нарисовав белые цветы по технике правополушарного рисования.

Напомним, VIII Благотворительный фестиваль «Дни Белого цветка» посвящен теме «Милосердие в период пандемии». Пожертвования от поделок пойдут на помощь подопечных Православной службы милосердия. А это более 5000 тысяч нуждающихся. Присоединиться к фестивалю в социальных сетях может каждый: vk.com/whiteflower_ekb.

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