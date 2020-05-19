|Сводка новостей от 19 мая 2020
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Митрополит Екатеринбургский Кирилл: Мы можем надеяться на милосердие Божие до тех пор, пока чтим память святого мученика Царя Николая и всех святых мучеников, убиенных за православную веру
Бывший митрополит Калавритский Амвросий отлучил от Церкви премьер-министра и членов правительства Греции
На Украине почтили память жертв сталинских репрессий
Джуканович продолжает упорствовать
Трамп требует от ВОЗ подчиниться США и быть независимой от Китая
Этот день в Русской истории