В ближайшее время председатель Патриаршей комиссии будет выписан из больницы…

Председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защите материнства и детства протоиерей Димитрий Смирнов выздоровел и «возвращается в строй», сообщает РИА Новости со ссылкой на свой источник, близкий к семье священника.

В начале мая известный московский священник был госпитализирован с подозрением на заражение коронавирусом.

«Отец Димитрий выздоравливает, всё у него хорошо», — сказал источник, уточнив, что тестирование больше не выявляет у отца Димитрия COVID-19.

«Он возвращается в строй», — добавил собеседник агентства. По его словам, протоиерей Димитрий Смирнов готов и далее с прежней энергией работать на посту председателя Патриаршей комиссии.

Русская линия