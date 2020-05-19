Премьер Кириакос Мицотакис был отлучён за то, что собрался вживлять гражданам микрочипы, а остальные — за богохульство…

Бывший митрополит Калавритский Амвросий, которые ныне находится на покое, 17 мая 2020 года, в первый день, когда власти разрешили грекам прийти в храмы на богослужения, решился на отчаянный шаг и отлучил от Церкви премьер-министра и двух членов правительства за «богохульные» высказывания и подготовку к вживлению гражданам микрочипов, сообщает Благовест-инфо.

Как уточняет Orthodox Christian, владыка Амвросий объявил об отлучении министра образования и по делам религий Ники Керамеос за её заявления о том, что коронавирус передаётся через Причастие. «Научно доказано, что коронавирус передаётся со слюной, и, причащаясь, люди подвергают себя риску заражения», — заявила министр 30 апреля, выступая на телевидении. Митрополит Амвросий назвал это заявление Керамеос «еретическим и разрушительным».

В своём слове после воскресной Литургии, митрополит Амвросий объявил, что отлучает от Церкви не только Керамеос, но и премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса и замминистра гражданской защиты Никоса Хардалиаса. По словам владыки Амвросия, Мицотакис заслужил такого наказания за богохульство и за то, что он якобы назвал священников «курами», а Хардалиас — за то, что он собирался вживлять гражданам микрочипы, готовя приход антихриста (оба эти обвинения основаны на новостях из СМИ).

Современные государственные лидеры не умеют признавать своих ошибок, и в этой ситуации «топор становится необходимым инструментом педагогики», — написал митрополит Амвросий в своём блоге, комментируя отлучение Керамеос и её товарищей по правительству. Иерарх также сообщил, что прежде чем отлучать Керамеос, он написал ей два письма с призывом покаяться, но они остались без ответа.

В тот же день, 17 мая, Синод Элладской Церкви выступил с заявлением, в котором назвал решения митрополита Амвросия «не имеющими силы». «Только Священный Синод имеет власть отлучать членов Элладской Православной Церкви», — говорится в заявлении Синода. Тем не менее, для отлучённых чиновников такой отчаянный шаг владыки — это повод серьёзно задуматься, не окажутся ли они вне Церкви, если продолжат в том же духе.

Русская линия