Во всех храмах УПЦ прошли заупокойные богослужения в память о умученных во время репрессий 1937−1938 годов…

17 мая 2020 года по благословению Блаженнейшего митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия во всех храмах Украинской Православной Церкви помянули жертв политических репрессий 1937−1938 годов заупокойными богослужениями с траурным перезвоном, сообщает Патриярхия.Ru со ссылкой на Информационно-просветительский отдел УПЦ.

В этот день секретарь Киевской епархии епископ Переяслав-Хмельницкий Дионисий совершил литию на территории Национального историко-мемориального заповедника «Быковнянские могилы». Вместе с владыкой об упокоении душ безвинно пострадавших от безбожной власти молились благочинный Броварского района протоиерей Александр Левчук, представители духовенства Киевской и Бориспольской епархий УПЦ, а также руководитель Центра изучения наследия Новомучеников и Исповедников ХХ века Сергей Шумило.

По окончании литии к братской могиле были возложены цветы.

Как рассказал после церемонии Сергей Шумило, за период большого террора на территории УССР были осуждены 198 918 человек, из которых около двух третей — к расстрелу. Остальные были отправлены в тюрьмы и лагеря, где многие погибли от тяжёлых каторжных работ.

Среди невинно осуждённых были тысячи православных священников. Для установления точного количества репрессированного духовенства, созданный по благословению Священного Синода Украинской Православной Церкви Центр изучения наследия Новомучеников и Исповедников ХХ века ведёт в архивах поиск материалов и сведений.

Быковнянский лес под Киевом — крупнейшее в Украине место захоронения жертв массовых сталинских репрессий, один из символов той трагической эпохи. Здесь располагался секретный участок спецназначения НКВД, куда в 1937—1941 годах из киевских тюрем НКВД массово свозили тела замученных и расстрелянных граждан. Всего здесь закопано около 100 тысяч тел. Среди них большое количество священников и мирян.

«Для православных верующих Быковнянский лес является святым местом, поскольку здесь захоронены тысячи православных мучеников за веру и просто невинные страдальцы, замученные богоборческим режимом в страшные годы сталинских репрессий. Долг нашего поколения — восстанавливать и чтить память этих святых мучеников, на крови которых были сохранены вера и Церковь в годы страшных богоборческих гонений и репрессий», — сказал Сергей Шумило.

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