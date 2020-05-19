Администрация США утверждает, что проведенное ею разбирательство относительно деятельности Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в связи с пандемией нового коронавируса подтвердило многие из имевшихся у Вашингтона опасений. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп в опубликованном в понедельник письме, которое он направил генеральному директору организации Тедросу Аданому Гебрейесусу. Президент опубликовал его 18 мая на своей странице в Twitter, сообщает ТАСС.

«14 апреля я приостановил выделение средств ВОЗ до завершения расследования моей администрации в отношении провальных мер организации в связи со вспышкой COVID-19, — отметил Трамп. — Данное разбирательство подтвердило многие серьёзные опасения, которые я озвучивал в прошлом месяце, а также выявило другие, которые ВОЗ следует рассмотреть, в особенности настораживающее отсутствие независимости от Китайской Народной Республики».

В письме утверждается, что ВОЗ «последовательно игнорировала заслуживающие доверия сообщения о распространении вируса в Ухане в начале декабря 2019 года или даже ранее». Она также якобы не стала «проводить независимое расследование» в связи с поступлением данных, которые противоречили позиции властей Китая. По версии Трампа, представители ВОЗ в конце декабря 2019 года уже знали о том, какую опасность представляет коронавирус, но «решили не делиться этой важнейшей информацией с остальными миром, возможно, по политическим соображениям».

Американский президент полагает, что ВОЗ «неоднократно делала заявления о коронавирусе, которые были чрезвычайно неточными или вводящими в заблуждение». Как утверждается в письме, ВОЗ отмечала, что власти Китая действуют прозрачно, несмотря на то, что они якобы заставляли целые организации в стране и отдельных специалистов замалчивать сведения об инфекции.

Трамп полагает, что гендиректор ВОЗ не настоял своевременно на том, чтобы Китай принял группу экспертов организации. «Примечательно, что ВОЗ промолчала, когда Китай вообще не разрешил двум членам группы из числа американцев въехать в Ухань», — отметил президент США.

Он также выразил недовольство в связи с тем, что ВОЗ не поддержала введенный американскими властями запрет на въезд в США лиц из Китая.

Трамп также подверг критике самого главу ВОЗ. «Пожалуй, хуже всех этих ошибок то, что мы знаем, что ВОЗ могла бы работать гораздо лучше. Всего несколько лет назад, под руководством другого генерального директора, ВОЗ демонстрировала миру, сколько всего она может предложить. <…> Она (Гру Харлем Брундтланд, глава ВОЗ в 1998—2003 годах — прим. ТАСС) не стеснялась критиковать Китай за то, что он ставит под угрозу население мира, пытаясь скрыть вспышку (атипичной пневмонии в 2002—2003 годов — прим. ТАСС) <…>. Многие жизни были бы спасены, если бы вы последовали примеру Брундтланд», — пишет президент США.

Президент США дал ВОЗ 30 дней на то, чтобы гарантировать проведение реформ, которых требует от неё Вашингтон. В противном случае Соединенные Штаты окончательно прекратят финансирование данной международной структуры и пересмотрят своё членство в ней.

«Как президент США я должен проинформировать вас, что если ВОЗ в течение 30 дней не гарантирует осуществление основных значительных улучшений, я сделаю временную заморозку финансирования ВОЗ Соединенными Штатами постоянной и пересмотрю наше членство в организации», — говорится в послании, составленном по итогам проведенного властями США разбирательства относительно деятельности ВОЗ.

В своем письме Трамп отметил, что администрация США уже обсуждает с организацией то, как можно осуществить её реформирование. «Моя администрация уже начала консультации с вами относительно того, как реформировать организацию. Однако действия нужно предпринять быстро. <…> Я не могу позволить, чтобы доллары американских налогоплательщиков продолжали финансировать организацию, которая в своём нынешнем состоянии столь очевидно не служит интересам Америки», — подчеркнул президент.

Кроме того, он считает, что ВОЗ следует продемонстрировать независимость от КНР. «Ясно, что неоднократные ошибки, допущенные вами и вашей организацией в связи с пандемией [нового коронавируса], обошлись миру чрезвычайно дорого. Единственный возможный дальнейший шаг для ВОЗ состоит в том, чтобы, если она способна, на деле продемонстрировать независимость от Китая», — полагает Трамп.

Таким образом, президент США фактически открытым текстом требует от ВОЗ подчиниться американским властям, что мы очень часто наблюдаем и в других подобных международных организациях. Пойдёт ли на это ВОЗ, неизвестно. Но, очевидно, что Китай также не будет сидеть, сложа руки, когда США пытаются переформатировать организацию здравоохранения под себя.

Русская линия