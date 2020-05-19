Президент Черногории Мило Джуканович в одном из своих последних интервью открыто заявил, что сделает всё, чтобы подчинить себе Православную Церковь. Несмотря на многотысячные протесты против притеснений сербских священнослужителей, Джуканович уверен, что его политический рейтинг на фоне коронавируса только укрепился, и он намерен продолжить свой антицерковных курс, сообщает черногорское издание «Вести».

Говоря о новом законе «О свободе вероисповедания», он сказал: «Основная дилемма заключается в том, должны ли новые законы государства, согласованные с европейскими законами, заменить законы из коммунистического времени? Я думаю, да. Закон „О свободе вероисповедания“ в Черногории был принят в нужное время».

Помимо этого, Джуканович указал, что ни одна религиозная организация, в том числе Сербская Православная Церковь, не имеет права монополизировать чужую собственность, сопротивляться проверке кадастрового учёта церковного имущества, не уплачивая налогов, незаконно ввозить священников в страну.

Отвечая на вопрос о том, какова его роль в аресте епископа Будимлянско-Никшичкого Иоанникия и сербских священников, он указал, что они были арестованы якобы не потому, что он отдал такой приказ, а потому, что они нарушили правила карантина. «Нельзя быть привилегированным, даже когда ты носишь мантию», — сказал Джуканович.

Всё это означает, что владыка Иоанникий был прав, когда по выходе из полицейского участка, заявил, что черногорцам предстоит долгая и тяжёлая борьба за свои храмы и священнослужителей. Безбожник Джуканович и его люди во власти не намерены прекращать гонений на Сербскую Православную Церковь.

Русская линия