6 мая 1868 г., в день памяти праведного Иова Многострадального, родился Царь-Мученик Николай II Александрович. В этот же день 1899 г. открылась Гаагская мирная конференция, созванная по инициативе Русского Государя и призванная положить начало разоружению и укреплению мира между народами. Однако из-за противодействия европейских держав конференция не решила целиком поставленных задач.

Сегодня день памяти Императрицы Екатерины I Алексеевны, скончавшейся 6 мая 1727 г.

Дочь литовского крестьянина Самуила Скавронского родилась 5 апреля 1684 г. и до принятия Православия именовалась Мартой.

С 1709 г. Екатерина Алексеевна сопровождала Петра во всех походах и поездках. В Прутском походе 1711 г., когда русские войска были окружены, она спасла Государя и армию, отдав турецкому визирю свои драгоценности и склонив его к подписанию перемирия. По свидетельству современников Екатерина могла жить в палатке и делать верхом многодневные переходы. В 1714 г. в память Прутского похода Царь учредил орден Св. Екатерины и наградил им жену в день ее именин. Во время Персидского похода Русской армии 1722−1723 гг. Екатерина обрила себе голову и носила гренадерскую фуражку. Вместе с Государем она делала смотр войскам, проезжала по рядам перед сражением.

После того как в 1721 г. Петр Великий объявил Россию Империей, а сам принял титул Императора, вместо обряда венчания на царство был введен обряд коронации, в котором бармы были заменены мантией, а венец — короной. Первая коронация в России состоялась в 1721 г., когда была коронована Екатерина I. Петр сам возложил на супругу корону.

После кончины Петра Великого Екатерина стала Императрицей. Во время ее недолгого царствования была снаряжена экспедиция Беринга, открыта Академия наук, издано объяснение закона о наследстве в недвижимости. Была первой царственной владелицей Царского Села, по имени которой Большой Царскосельский дворец позднее был назван Екатерининским.

Сегодня мы также вспоминаем выдающегося русского полководца, не знавшего ни одного поражения, графа Рымникского и князя Италийского генералиссимуса А.В.Суворова, скончавшегося 6 мая 1800 года.

Александр Васильевич Суворов родился 24 ноября 1730 г. в старинной дворянской семье генерал-аншефа, бывшего ординарца Императора Петра Великого. Получил домашнее образование и освоив артиллерийское дело под руководством отца, Суворов с детства пристрастившись к чтению, всю жизнь занимался самообразованием, став одним из самых образованных военных деятелей XVIII в., блестяще изучив, помимо военных дисциплин, математику, философию, историю, владел восемью языками.

Отец не помышлял о военной карьере сына из-за слабости его здоровья, но, поддавшись просьбам мальчика, записал его в 1742 г. солдатом в лейб-гвардии Семеновский полк. Суворов начал действительную военную службу в 1748 г. в чине капрала, через шесть лет получил первое офицерское звание. Боевое крещение будущего генералиссимуса состоялось в беспрестанных стычках с неприятелем в конце Семилетней войны, в ходе которых он заслужил о такой отзыв начальства: «Быстр при рекогносцировке, отважен в бою и хладнокровен в опасности». В 1762 г. Суворов был произведен в полковники и назначен командиром Астраханского, а затем Суздальского пехотного полка. В этом звании он принял участие в войне с польскими конфедератами в 1768 — 1772 гг., и за нестандартное, но всегда успешное решение боевых задач в 1770 г. был произведен в генерал-майоры.

В 1773 г. Суворова по собственной просьбе направили на Русско-турецкую войну (1768 — 1774). Он одержал победы при Туртукае, Гирсове (1773) и Козлудже (1774), где с 18 тысячным отрядом обратил в бегство сорокатысячную турецкую армию. Направленный на Урал в 1774 г. для разгрома пугачевских банд, Суворов доставил Пугачева в Симбирск и уничтожил остатки мятежных отрядов. С началом очередной Русско-турецкой войны 1787 — 1791 гг. Суворов в чине генерал-аншефа одержал серию блистательных побед при Кинбурне (1787), под Фокшанами и Рымником (1789), получив от Императрицы титул графа Рымникского. В 1790 г. граф Суворов штурмом овладел неприступной крепостью Измаил, реализовав свой гениальный военный план и тем решив успех всей войны.

В 1794 г. он подавил очередное польское национально-захватническое восстание и за взятие Варшавы был произведен в фельдмаршалы. В феврале 1797 г., вскоре после вступления на Престол Императора Павла I, Суворов, не согласившийся с введением в армии новых порядков, был уволен в отставку и сослан в имение Кончанское. Однако в 1799 г. Государь вновь призвал легендарного полководца на службу, поручив Суворову командование союзными войсками в Италии. Победными сражениями на р. Адде, р. Треббии и при Нови Суворов завершил Итальянскую кампанию, освободив Италию от французов быстрее, чем ее завоевал Наполеон, и был пожалован титулом князя Италийского. Направленный в Швейцарию соединиться с корпусом А.М.Римского-Корсакова для последующего нападения на Францию, Суворов взял перевал Сен-Готард и Чертов мост, но из-за того, что русский корпус к этому времени уже был разбит, 22-тысячная армия Суворова оказалась окруженной 80-тысячным войском французов. Однако Суворов сумел с боем пробиться из окружения и даже вывел 1400 пленных. Хотя цель Швейцарского похода не была достигнута, Суворов показал в тяжелейших условиях альпийского перехода, на что способны русские «чудо-богатыри», получив за этот поход высшее воинское звание генералиссимуса.

Полководец, не проигравший ни одного сражения, любимец солдат, человек самостоятельных независимых суждений, Суворов внес свой вклад в развитие мирового военного искусства. Он был создателем военной доктрины и новой стратегии и тактики войн. Свои взгляды Суворов развил в «Полковом учреждении» (1765), «Науке побеждать» (1795), записках и инструкциях. Он воспитал целую плеяду талантливых русских военачальников М. Кутузова, П. Багратиона, М. Платова, М. Милорадовича и др. На идеях Суворова были воспитаны М. Драгомиров, М. Скобелев и другие известные русские военные деятели. Само имя Суворова навсегда стало символом доблести и славы русского оружия.

Всю свою жизнь Суворов отдал служению России, говоря: «Доброе имя есть принадлежность каждого честного человека; но я заключал доброе имя мое в славе моего Отечества, и все деяния мои клонились к его благоденствию». Суворов известен не только как блестящий полководец и военный теоретик, но и как благочестивый православный христианин. Его тетрадь «Капральских бесед» начинается словами: «Молись Богу, от него победа!» Каждую свою победу нал неприятелем Суворов приписывал Подателю всех благ, и тотчас спешил в церковь, где на клиросе пел вместе с певчими. Его слова «Мы — русские, с нами Бог!» вошла в анналы русского патриотизма. «Горжусь, что я русский!.. Потомство мое прошу брать мой пример. до издыхания быть верным Отечеству», — говорил генералиссимус. Похоронен Суворов в Александро-Невской лавре.

В день рождения своего Государя 19 мая 1919 г. в Киеве приняла мученическую кончину активная участница монархического движения Е.П.Разумихина.

Елена Павловна Разумихина была ровесницей Царя-Мученика, родилась тоже в 1868 г., ее отец был генералом. Образование она получила в Полтавском институте благородных девиц. Уже в 1906 г. она стала членом Киевского отдела Союза Русского Народа (СРН). В 1909 г. по ее инициативе был создан Алексеевский отдел СРН (в честь Наследника престола), в котором Разумихина была бессменным председателем. Тесные связи она имела с патриотическим обществом молодежи «Двуглавый орел» и его руководителями протоиереем Ф.Н.Синькевичем и студентом В.С.Голубевым, вместе с которыми она добивалась расследования всех обстоятельств ритуального убийства христианского отрока А.Ющинского. Во время раскола СРН встала на сторону А.И.Дубровина, принимала участие в деятельности Всероссийского Дубровинского Союза Русского Народа (ВДСРН).

После революции Разумихина отошла от политической деятельности, а в 1918 г. и вовсе заболела тифом в тяжелой форме. Тем не менее, 30 апреля 1919 г. она была арестована, при обыске у нее изъяли много документов монархического движения. Следствие особенно интересовало участие Разумихиной в деле Бейлиса. Ее заявления, что она к контрреволюционной деятельности не причастна, что была больна тифом, не повлияли на обвинительный уклон следствия. Ее участь была предрешена, 15 мая комиссия губчека вынесла решение о расстреле, а через четыре дня раба Божия Елена пополнила число русских мучеников за Веру, Царя и Отечество живот свой положивших.

Сегодня мы также вспоминаем уфимского губернатора Николая Модестовича Богдановича, злодейски убитого революционными террористами в день рождения Государя Николая II Александровича — 6 мая 1903 года.

Русская линия