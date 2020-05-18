Русская линия
Сводка новостей от 18 мая 2020

Отошёл ко Господу Анатолий Борисенко
Охранник кафедрального собора украинского города Сумы, жестоко избитый военнослужащим Нацгвардии Украины Мясищевым, так и не пришёл в сознание…

Пикет верующих Сумской епархии у местной ОГАВ ночь на 14 мая 2020 года умер Анатолий Павлович Борисенко, который служил руководителем службы охраны Спасо-Преображенского кафедрального собора и Сумского епархиального управления. Мужчина скончался, не выходя из коматозного состояния, наступившего после жестокого избиения со стороны военнослужащего осенью 2015 года, сообщает Седмица. Ru со ссылкой на портал «Православная жизнь».

Отпевание новопреставленного Анатолия совершил благочинный Сумского городского церковного округа протоиерей Николай Смакоуз в сослужении городского духовенства. Священник передал жене и родным Анатолия Павловича слова соболезнования от имени митрополита Сумского и Ахтырского Евлогия.

«Сумская епархия выражает соболезнования и сочувствие родным и близким почившего. Призываем к молитвенному поминовения раба Божьего Анатолия. Пусть Всемилостивый Господь упокоит новопреставленного раба в Царстве Небесном!» — сказано в сообщении.

В ночь на 22 октября 2015 года Анатолий Павлович Борисенко был жестоко избит на территории собора, вследствие полученных тяжелых травм впал в кому.

Нападавшим оказался военнослужащий в/ч 3057 Национальной гвардии Украины Павел Мясищев, который в нетрезвом состоянии, вооруженный холодным оружием, перелез через забор и требовал открыть собор. Получив отказ, он снял со стены огнетушитель и зверски избил охранника.

Преступник был задержан и помещен в следственный изолятор, но вскоре оказался на свободе. В период судебного разбирательства Мясищев принимал участие в антицерковных мероприятиях, демонстрируя православным сумчанам свою безнаказанность. Несмотря на давление со стороны радикалов, суд вынес приговор и назначил нападавшему наказание в виде 6 лет лишения свободы. Однако Мясищев, совершивший тяжкое преступление, так и не попал за решетку.

Русская линия

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Отошёл ко Господу Анатолий Борисенко
Охранник кафедрального собора украинского города Сумы, жестоко избитый военнослужащим Нацгвардии Украины Мясищевым, так и не пришёл в сознание...

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