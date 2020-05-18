Русская линия
Сводка новостей от 18 мая 2020

Протоиерей Димитрий Смирнов: Я ещё нахожусь в больнице, но иду на поправку
Верующие Русской Православной Церкви надеются, что уже в самое ближайшее время отец Димитрий сможет вернуться домой…

Протоиерей Димитрий СмирновСостояние здоровья госпитализированного в заражением коронавирусом председателя Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерея Димитрия Смирнова улучшилось, сообщил РИА Новости советник Патриаршей комиссии по вопросам развития домашнего образования Алексей Комов.

«Отец Димитрий сказал, что чувствует себя лучше», — заявил Комов. Он процитировал сообщение отца Димитрия, которое ему передал его секретарь.

«Дорогие мои деточки, друзья-молитвенники, братья и сестры, состояние моего здоровья значительно улучшилось. Я ещё нахожусь в больнице, но в обычной палате. Температура нормальная, иду на поправку. Сердечно благодарю всех вас за молитвенную поддержку», — написал в сообщении священник.

Будем надеяться, что уже в самое ближайшее время отец Димитрий сможет вернуться домой, и ещё многие годы сможет служить ближним и Церкви.

Русская линия

  • Читать в Телеграм
  • Выделите текст и нажмите Ctrl-Enter, если заметили опечатку

Красные снова поглумились над памятью адмирала Колчака
Чиновники Стерлитамака со второй попытки снесли-таки памятник Георгиевскому кавалеру, установленный Тагиром Ибрагимовым...

Протоиерей Димитрий Смирнов: Я ещё нахожусь в больнице, но иду на поправку
Верующие Русской Православной Церкви надеются, что уже в самое ближайшее время отец Димитрий сможет вернуться домой...

Епископ Армавирский Игнатий и епископ Костомукшский Игнатий отстранены от управления своими епархиями
Архиереи обвиняются в «церковных правонарушениях, которые несовместимы с управлением епархиями». Рассмотрение данных обвинений передано в Высший общецерковный суд...

Этот день в Русской истории
Сегодня мы вспоминаем князя П.А.Ширинского-Шихматова и легендарного летчика А.П.Маресьева...

Каталог Православное Христианство.Ру Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика