Верующие Русской Православной Церкви надеются, что уже в самое ближайшее время отец Димитрий сможет вернуться домой…

Протоиерей Димитрий Смирнов: Я ещё нахожусь в больнице, но иду на поправку

Состояние здоровья госпитализированного в заражением коронавирусом председателя Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерея Димитрия Смирнова улучшилось, сообщил РИА Новости советник Патриаршей комиссии по вопросам развития домашнего образования Алексей Комов.

«Отец Димитрий сказал, что чувствует себя лучше», — заявил Комов. Он процитировал сообщение отца Димитрия, которое ему передал его секретарь.

«Дорогие мои деточки, друзья-молитвенники, братья и сестры, состояние моего здоровья значительно улучшилось. Я ещё нахожусь в больнице, но в обычной палате. Температура нормальная, иду на поправку. Сердечно благодарю всех вас за молитвенную поддержку», — написал в сообщении священник.

Будем надеяться, что уже в самое ближайшее время отец Димитрий сможет вернуться домой, и ещё многие годы сможет служить ближним и Церкви.

Русская линия