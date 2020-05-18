Епископ Будимлянско-Никшичский Иоанникий: Нам всем нужно приготовиться к длительной борьбе за Церковь и православную веру

Священнослужители Сербской Православной Церкви во главе с епископом Будимлянско-Никшичским Иоанникием были освобождены из заключения, в котором они находились с вечера 12 мая по решению властей Черногории за организацию Крестного года. 16 мая около 0 часов 30 минут владыка Иоанникий вышел из полицейского участка г. Никшич. Вместе с епископом 72 часа в заключении провели священники кафедрального собора свт. Василия: Данило Зироевич, Желько Роевич, Остоя Кнежевич, Мирко Вукотич, Василий Брборич, Драган Крушич, Никола Мароевич и Слободан Йокич. Последний после допроса был возвращен в больницу, где находился под охраной полиции, сообщает Православие.Ru.

О том, с какими овациями и радостью встречали освобождённых священнослужителей, собравшиеся у суда, несмотря на ночь, тысячи черногорцев, подробно рассказал и показал телеканал «Спас» (с 47 минуты).

Накануне руководитель Основного суда Стефо Шекарич сообщил журналистам, что заключение для епископа и священников продлеваться не будет. Выйдя из полицейского участка, владыка первым делом направился к зданию Основного суда, где с 9 часов утра 15 мая собралось большое количество граждан, ожидавших его освобождения.

Епископ Иоанникий в первую очередь поблагодарил верующих за поддержку и любовь, которые, по его словам, являются выражением любви к Церкви. Архиерей призвал всех к миру и взаимному уважению. «Несмотря на то, что я не понимаю некоторых действий властей и не могу согласиться с ними, должен сказать, что полицейские в участке, где мы были заключены, были более, чем корректны», — подчеркнул владыка Иоанникий.

Комментируя действия черногорских властей, епископ отметил, что его очень удивляет их поведение, по которому можно подумать, что вера и Церковь — это единственные проблемы в Черногории. Владыка выразил сожаление, что власти решили воевать со святынями. По мнению епископа, современные «неокоммунисты — наследники Тито», которые заходят всё дальше в гонениях на Церковь, и это вызывает всё большее сопротивление в народе.

«В эти дни мы все были свидетелями вашей преданности Церкви и вере и особенно святому Василию Острожскому. Пусть же вас за это наградит Господь и святой Василий!» — заявил владыка, добавив, что собравшимся нужно быть готовыми к длительной борьбе за веру.

«Мы хотим свободы веры, хотим порядка в стране, хотим уважения Конституции и закона. Мы будем бороться и за свободу веры, и за свободу и честь всякого человека, и за человеческое достоинство, за честь и достоинство каждого гражданина, каждой личности без различия кем он себя считает и к какой партии принадлежит. Нам всем нужна свобода и нужен порядок в нашей стране!» — подчеркнул архиерей.

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