Предприниматель из Башкирии Тагир Ибрагимов поставил в Стерлитамаке памятник легендарному адмиралу Александру Колчаку, но, к сожалению, отстоять постамент перед чиновниками ему не удалось. Бизнесмен рассказал, что, несмотря на его сопротивление, постамент вырвали из земли и увезли в неизвестном направлении, сообщает телеканал «Царьград».

«В 3 часа ночи, тайно, в лучших традициях НКВД 1937 г., группа агрессивных сотрудников Росгвардии вместе с подполковником под руководством зам. главы администрации Стерлитамака Альбертом Шайхутдиновым и группой сотоварищей из администрации города, окружили памятник, заблокировали меня, пытаясь спровоцировать на конфликт. Силы были не равны, нас было двое против озлобленных представителей власти», — рассказал предприниматель.

«Быстро подогнали мощный экскаватор, самосвал и вырвали постамент вместе с бюстом, загрузили на самосвал и увезли в неизвестном направлении. Моя сподвижница, пытавшаяся помешать им, получила травмы, ушибы, ссадины, была вынуждена обратиться в травмпункт и полицию. Мы не смогли им противостоять. Насмехаясь г-н Шайхутдинов высказался: „Красная армия всех сильней..“ Подло и обидно», — сообщил подробности Тагир Ибрагимов.

Попытки снести монумент предпринимались и днём 16 мая, добавил предприниматель. «Замотали его, попытались сдёрнуть с места, — рассказал Ибрагимов. — Было похоже на то, как сносили памятник маршалу Коневу в Праге». Но у чиновников ничего не вышло. Правда, и вздохнуть спокойно бизнесмену не дали. Уже часа через полтора снова приехала техника, но уже в куда большем количестве, подтянулась полиция и с ними замглавы администрации города Стерлитамака Альберт Шайхутдинов.

«Он начал мне кричать, что его дед воевал с белыми, погиб. Настаивал на том, что земля муниципальная, — отметил в беседе с Царьградом предприниматель. — Команда, я так думаю, идёт сверху».

Но и у них снести памятник с первой попытки не получилось. Дальше криков чиновника дело не пошло. Полиция в ситуацию не вмешивалась. Но в качестве «трофея» неудавшиеся «вандалы» забрали с собой венок, а до этого разрушили поверхность газона, на котором ранее было высажено 300 цветов в виде российского триколора.

Как объяснил предприниматель, памятник он установил на своей земле. Её он купил на свои деньги ещё в 1996 году. Вторую же часть арендует. На ней он поставил торгово-офисный центр.

Русская линия