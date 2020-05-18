Архиереи обвиняются в «церковных правонарушениях, которые несовместимы с управлением епархиями». Рассмотрение данных обвинений передано в Высший общецерковный суд…

Епископ Армавирский Игнатий и епископ Костомукшский Игнатий отстранены от управления своими епархиями

По решению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла епископ Армавирский и Лабинский Игнатий и епископ Костомукшский и Кемский Игнатий до решения Общецерковного суда отстранены от управления вверенными их архипастырскому попечению епархиями, сообщает Патриархия.Ru.

В указе Предстоятеля Русской Православной Церкви говорится о поступивших сообщениях, содержащих документально аргументированные обвинения в адрес вышеупомянутых архиереев в церковных правонарушениях, несовместимых с дальнейшим управлением епархиями. Рассмотрение данных обвинений передано в Высший общецерковный суд.

В чём конкретно обвиняются архиереи, не сообщается. Однако, в СМИ не так давно были опубликованы фотоматериалы, свидетельствующие о безнравственной жизни указанных епископов.

Местом пребывания епископа Игнатия (Бузина) до рассмотрения дела в Высшем общецерковном суде определяется город Краснодар под наблюдением митрополита Екатеринодарского и Кубанского Исидора.

Местом пребывания епископа Игнатия (Тарасова) до рассмотрения дела в Высшем общецерковном суде определяется город Петрозаводск под наблюдением митрополита Петрозаводского и Карельского Константина.

Временное управление Костомукшской и Армавирской епархиями поручено митрополиту Петрозаводскому и Карельскому Константину и епископу Сочинскому и Туапсинскому Герману соответственно.

Согласно пункту 2 статьи 33 Положения о церковном суде, «Высший общецерковный суд первой инстанции принимает дело к рассмотрению на основании распоряжения Патриарха Московского и всея Руси или Священного Синода. Дело передаётся в Высший общецерковный суд первой инстанции при наличии следующих оснований: заявление о церковном правонарушении; сообщение о совершённом церковном правонарушении, полученное из иных источников».

Согласно пункту (у) статьи 7 главы IV Устава Русской Православной Церкви, «Осуществляя свою каноническую власть, Патриарх Московский и всея Руси. поручает архиереям временное управление епархиями в случае длительной болезни, кончины или нахождения под церковным судом епархиальных архиереев».

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