В каких конкретно регионах в ближайшее время будет ослабляться ограничения, премьер так и не назвал…

Премьер-министр России Михаил Мишустин констатировал улучшение ситуации с распространением коронавируса в стране, сообщает ТАСС.

«Ситуация с распространением коронавирусной инфекции у нас в стране остаётся непростой, но всё же можно констатировать, что рост заболеваемости удалось остановить», — сказал председатель правительства на заседании президиума Координационного совета по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции. По его словам, «по самым осторожным оценкам динамика позитивная, всё больше людей выздоравливают и выписываются из больниц домой».

Он добавил, что к ослаблению ограничений, связанных с коронавирусом, готовы 27 регионов России. «На сегодня, по объективным показателям ежедневного мониторинга, ряд регионов уже готовы к постепенному смягчению карантинных мер», — сказал председатель правительства. Он отметил, что «в общей сложности это 27 субъектов Федерации».

«Это становится возможным, поскольку сам за последние несколько дней показатель распространения вируса не превышает единицы и более половины специализированных коек, которые оборудованы для лечения осложнений болезни, остаются свободными», — пояснил глава кабинета министров. По его мнению, «при этом крайне важно, что уровень тестирования на наличие вируса в этих субъектах стабильно высокий, то есть все случаи выявляются очень оперативно».

Премьер при этом подчеркнул, что санитарные службы регионов должны контролировать ситуацию с коронавирусом, чтобы не допустить нового витка распространения инфекции.

Он заметил, что принятые ранее меры позволяют сейчас последовательно снимать ограничения: в пяти регионах страны уже возобновили работу промышленные предприятия, открываются организации сферы услуг и магазины небольшой площади, торгующие непродовольственными товарами, а люди могут выходить на прогулки вдвоем или с детьми или заниматься спортом на улице. При этом, продолжил глава кабмина, по-прежнему нужно соблюдать общие профилактические требования, в том числе — сохранять социальную дистанцию и носить маски.

«И санитарные службы регионов должны постоянно контролировать ситуацию, чтобы вовремя увидеть возможные риски и не допустить нового витка распространения инфекции», — сказал Мишустин.

Премьер также подчеркнул, что «для тех, кому 65 лет и больше, режим самоизоляции, к сожалению, сохранится до конца мая в полном объёме». «Это наши родители, дедушки и бабушки, которые и в обычное время нуждаются в особой заботе, а сейчас — тем более. И мы должны быть уверены на 100%, что их жизни и здоровью ничто не угрожает», — отметил Мишустин. По его словам, режим самоизоляции для них незамедлительно будет снят, «как только появится возможность».

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