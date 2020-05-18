Сегодня день памяти видного русского государственного деятеля, академика Петербургской Академии наук и поэта князя Платона Александровича Ширинского-Шихматова, скончавшегося 5 мая 1853 года.

Он родился 18 ноября 1790 г. в селе Дерново Вяземского уезда Смоленской губернии и принадлежал к старинному русскому княжескому роду, происходившему от беев Ширинских, которые имели обширные владения по Волге, а затем были завоевателями Крыма. Окончив Морской кадетский корпус (1807), князь служил во флоте, участвовал в войне с наполеоновской Францией 1812−14 гг.

В 1820 г. Ширинский-Шихматов был назначен начальником отделения Инженерного департамента Военного министерства. Сблизившись с адмиралом А.С.Шишковым, который назначил его директором канцелярии министерства народного просвещения, князь примкнул к т.н. «русской партии» — православно-патриотической консервативной группе русских государственных деятелей. В 1842 г. он был назначен товарищем министра, а в 1850 г. — министром народного просвещения. В этой должности Ширинский-Шихматов стремился оградить учащуюся молодежь от влияния идей Запада.

Для Ширинского-Шихматова как поэта характерны религиозно-мистические мотивы (особенно циклы «Опыты духовных стихотворений», 1825) и твердая православно-монархическая ориентация. Его перу принадлежит ряд патриотических стихотворений: «Ода на кончину князя Кутузова-Смоленского» (1829), «Ода на мир, заключенный в 1829 году с Оттоманскою Портою» (1830), «Военная песнь Россиян» (1840) и др. В 1828 г. Ширинский-Шихматов стал членом Петербургской Академии наук. Как председатель Отделения русского языка и словесности принимал участие в издании «Словаря церковно-славянского и русского языка». Был также председателем Петербургской археографической комиссии.

Сегодня также день памяти легендарного русского летчика, Героя Советского Союза Алексея Петровича Маресьева, скончавшегося 18 мая 2001 года.

Он родился 20 мая 1916 г. в г. Камышине в семье рабочего и уже в три года остался без отца, который умер вскоре после возвращения с Первой мировой войны. После окончания 8 классов средней школы Алексей поступил в фабрично-заводское училище, где получил специальность слесаря. Затем по комсомольской путевке Маресьев отправился строить Комсомольск-на-Амуре. Там он пилил лес в тайге, строил бараки, а потом и первые жилые кварталы, одновременно обучаясь в аэроклубе.

В 1937 г. Маресьева призвали в Красную армию, определив молодого человека в 12-й авиационный погранотряд, где он, по собственным словам, не летал, а «заносил хвосты» у самолетов. По-настоящему он поднялся в воздух уже в Батайской военной авиационной школе пилотов, которую окончил в 1940 г.

Свой первый боевой вылет Маресьев совершил 23 августа 1941 г. в районе Кривого Рога. Боевой счет летчик 580-го истребительного авиационного полка Северо-Западного фронта лейтенант Маресьев открыл в начале 1942 г., сбив немецкий самолет Ju-52. А к концу марта 1942 г. на его счету было уже четыре сбитых вражеских самолетов. Однако 4 апреля того же года в одном из воздушных боев самолет Маресьева был подбит. Самолет стал быстро терять высоту и упал на лес. Тяжело раненный, находясь на вражеской территории, 18 суток Маресьев добирался ползком до своих. Он обморозил ступни ног, и их пришлось ампутировать. Однако летчик решил не сдаваться. Когда ему сделали протезы, он долго и упорно тренировался и добился разрешения вернуться в строй, практически заново научившись летать.

В июне 1943 г. летчик вернулся в строй, в состав 63-го гвардейского истребительного авиационного полка, был заместителем командира эскадрильи. В августе 1943 г. Маресьев во время одного боя сбил сразу три вражеских истребителя FW-190. А 24 августа того же года гвардии старшему лейтенанту Маресьеву было присвоено звание Героя Советского Союза.

Позже отважный летчик воевал в Прибалтике, стал штурманом полка. Маресьев совершил 86 боевых вылетов, сбил 11 самолетов противника: 4 — до ранения и семь — с ампутированными ногами. В последние годы жизни Маресьев был одним из заместителей Комитета ветеранов Великой Отечественной войны. Легендарной судьбе Маресьева посвящена книга Бориса Полевого «Повесть о настоящем человеке», где он фигурирует под несколько видоизмененной фамилией Мересьев.

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