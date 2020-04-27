Католические епископы Италии выразили возмущение тем, что итальянские чиновники не собираются открывать храмы и после 4 мая…

Итальянское правительство вчера объявило о смягчении мер, связанных с распространением коронавируса в стране, и, в частности, с 4 мая все ритуальные услуги могут проводиться в Италии в присутствии до 15 человек, по возможности на открытом воздухе, с соблюдением правил социального дистанцирования. Однако, храмы в Италии останутся закрытыми, несмотря на просьбы Католической церкви об их открытии, сообщает Orthodoxtimes.com.

Решение правительства Италии сохранить запрет на религиозные службы даже после смягчения карантинных мер является оскорблением «свободы вероисповедания», считают итальянские священнослужители. «Итальянские епископы не могут смириться с тем, что свобода вероисповедания подрывается», — заявила итальянская Епископальная конференция.

После нескольких недель переговоров декрет «произвольно исключает религиозные службы с участием мирян», осудив итальянских епископов, которые напоминают правительству, что роль научного комитета заключается в том, чтобы издавать точные рекомендации по вопросам здравоохранения, в то время как ответственность Церкви заключается в том, чтобы «организовать жизнь христианской общины на основе соблюдения предписанных мер, но в рамках ее полной автономии».

Итальянская Епископальная конференция в середине апреля представила правительству «пакет предложений» по отмене запретов на богослужения после 3 мая, причём богослужения предлагалось проводить на добровольной основе и с соблюдением правил безопасного расстояния среди верующих.

Однако, итальянские власти отказались открыть храмы.

Русская линия