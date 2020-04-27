Элладская Православная Церковь больше не собирается идти на уступки чиновникам из-за коронавируса…

Предстоятель Элладской Православной Церкви Архиепископ Афинский Иероним по единогласному решению Священного Синода направил в адрес греческого правительства послание, в котором в жёсткой форме требует от властей открыть храмы, сообщает СПЖ со ссылкой на издание Orthodoxia News Agency.

По информации эксклюзивных источников агентства, архиепископ Иероним составил это письмо, находясь в Залца Беотии, предварительно обсудив текст в телефонном режиме с членами Священного Синода.

В письме, адресованном министру образования и по делам религий Ники Керамеос и премьер-министру Кириакосу Митоцакису, Предстоятель Элладской Церкви просит открыть храмы в свете проведения заседания Священного Синода, которое должно состояться на следующей неделе.

Источники издания Orthodoxia утверждают, что речь идёт об очень жёстком тексте, из которого становится понятно, что Церковь больше не готова идти на уступки.

Издание сообщает, что в последнее время среди архиереев Элладской Православной Церкви началось брожение по поводу закрытых храмов, а большинство из них уже столкнулись с негативной реакцией верующих и духовенства.

Особую заинтересованность к вопросу открытия храмов проявляет и сам Архиепископ Иероним, по причине того, что некоторые иерархи начали делать публичные заявления о необходимости открыть храмы, что, по мнению издания, «может создать тревожную ситуацию внутри Церкви».

Ещё одним поводом к написанию письма правительству Греции послужило желание Архиепископа «успеть до продления мер изоляции, так как в решении Священного Синода от 1 апреля заявлено, что торжественная пасхальная служба пройдёт в ночь с 26 на 27 мая на праздник отдания Пасхи».

По всей видимости, предполагают в Orthodoxia, чашу терпения иерархов Элладской Церкви переполнило отношение властей к передвижному концерту певицы Алкестис Протопсалти, доехавшей с песнями до президентского дворца, где на выступление собралось много народа.

Концерт был проведён с нарушением мер карантина и без специального разрешения, а значит, подчеркивают в издании, «речь идёт о незаконном мероприятии, проведенном по инициативе муниципалитета Афин, где поспешил сфотографироваться премьер-министр».

В Элладской Церкви не понимают, почему концерты в Греции проводить можно, а совершать богослужения в храмах запрещено.

Русская линия