Глава Почаевской городского совета Василий Бойко в своём комментарии для СМИ опроверг информацию некоторых недобросовестных журналистов будто вспышка COVID-19 в Почаеве началась с Почаевской Лавры, передает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

«Вспышка началась не в Лавре, вспышка началась среди жителей Почаева. В Лавре не было никакой вспышки», — подчеркнул градоначальник. В связи с этим мэр города призвал украинских журналистов «не делать политики из религии», и подчеркнул, что это эпидемия — это «наша общая беда».

Василий Бойко, в частности, отметил, что его удивил пост депутата областного совета Богдана Войцеховского, который назвал ситуацию с заболеванием в городе «почаевской чумой».

«Да и не только меня удивил, где он стоит с плакатом: „Зеленский, спаси Тернопольщину от почаевской чумы“. Я хочу спросить: что это означает — „почаевская чума“? Это беда наша, общенациональная, это болезнь всемирная — коронавирус. Почему её надо называть „почаевской чумой“? Это что, у нас люди какие-то особенные?».

Глава Почаевской городского совета рассказал о ситуации в городе в целом и в Почаевской Лавре в частности. Он отметил, что официальных данных о проявлении заболевания коронавирусной инфекцией у монахов Почаевской Лавры нет. «Монастырь закрыт для посещения и для жителей Почаева, и вообще для всех, кроме насельников. Богослужения происходят в закрытом режиме», — напомнил городской голова.

По его информации, есть случаи заражения COVID-19 священников УПЦ, которые не являются насельниками обители и живут в Почаеве. «Эти священники не являются людьми, которые специально распространяют вирус. Наоборот, они заразились от прихожан, заразились от тех людей, которые были за границей на заработках, приехали сюда и не придерживались условий карантина, находились не в самоизоляции. Соответственно, таким образом эта инфекция и попала к нам в Почаев», — пояснил Бойко.

Мэр подчеркнул, что у него нет причин подозревать священнослужителей в попытках скрыть своё состояние, и те, кто испытывают симптомы заболевания, сами обращают в лечебные учреждения.

Ранее в Почаевской Лавре вынуждены были опровергать информацию СМИ о смерти одного из своих насельников. Перед этим наместник Лавры также опроверг информацию, которую распространили украинские СМИ относительно заражения коронавирусом в обители. Полиция проверила и не обнаружила никаких признаков коронавирусной инфекции в Почаевской Лавре.

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