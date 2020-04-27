Василий Бойко: «Вспышка началась не в Лавре, вспышка началась среди жителей Почаева»
Почаевский градоначальник призвал украинские СМИ прекратить клеветать на обитель, используя тему вспышки коронавируса в городе…
Глава Почаевской городского совета Василий Бойко в своём комментарии для СМИ опроверг информацию некоторых недобросовестных журналистов будто вспышка COVID-19 в Почаеве началась с Почаевской Лавры, передает Информационно-просветительский отдел УПЦ.
«Вспышка началась не в Лавре, вспышка началась среди жителей Почаева. В Лавре не было никакой вспышки», — подчеркнул градоначальник. В связи с этим мэр города призвал украинских журналистов «не делать политики из религии», и подчеркнул, что это эпидемия — это «наша общая беда».
Василий Бойко, в частности, отметил, что его удивил пост депутата областного совета Богдана Войцеховского, который назвал ситуацию с заболеванием в городе «почаевской чумой».
«Да и не только меня удивил, где он стоит с плакатом: „Зеленский, спаси Тернопольщину от почаевской чумы“. Я хочу спросить: что это означает — „почаевская чума“? Это беда наша, общенациональная, это болезнь всемирная — коронавирус. Почему её надо называть „почаевской чумой“? Это что, у нас люди какие-то особенные?».
Глава Почаевской городского совета рассказал о ситуации в городе в целом и в Почаевской Лавре в частности. Он отметил, что официальных данных о проявлении заболевания коронавирусной инфекцией у монахов Почаевской Лавры нет. «Монастырь закрыт для посещения и для жителей Почаева, и вообще для всех, кроме насельников. Богослужения происходят в закрытом режиме», — напомнил городской голова.
По его информации, есть случаи заражения COVID-19 священников УПЦ, которые не являются насельниками обители и живут в Почаеве. «Эти священники не являются людьми, которые специально распространяют вирус. Наоборот, они заразились от прихожан, заразились от тех людей, которые были за границей на заработках, приехали сюда и не придерживались условий карантина, находились не в самоизоляции. Соответственно, таким образом эта инфекция и попала к нам в Почаев», — пояснил Бойко.
Мэр подчеркнул, что у него нет причин подозревать священнослужителей в попытках скрыть своё состояние, и те, кто испытывают симптомы заболевания, сами обращают в лечебные учреждения.
Ранее в Почаевской Лавре вынуждены были опровергать информацию СМИ о смерти одного из своих насельников. Перед этим наместник Лавры также опроверг информацию, которую распространили украинские СМИ относительно заражения коронавирусом в обители. Полиция проверила и не обнаружила никаких признаков коронавирусной инфекции в Почаевской Лавре.
Василий Бойко: «Вспышка началась не в Лавре, вспышка началась среди жителей Почаева» Почаевский градоначальник призвал украинские СМИ прекратить клеветать на обитель, используя тему вспышки коронавируса в городе...