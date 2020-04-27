С 25 апреля 2020 года Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский женский монастырь по требованию нижегородских властей закрыт для посещения паломников, сообщает сайт Нижегородской митрополии.

«Согласно предписанию руководителя управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Нижегородской области — главного государственного санитарного врача по Нижегородской области Наталии Кучеренко с 15 по 30 апреля (с возможным продлением) прихожане не посещают богослужения в Свято-Троицком Серафимо-Дивеевском монастыре Нижегородской епархии. Ограничен въезд в село Дивеево. В соответствии с предписанием Роспотребнадзора от 25 апреля, в связи с угрозой возникновения и распространения коронавирусной инфекции (COVID-19), монастырь находится на карантине», — говорится в заявлении митрополии.

«Среди сестер, проживающих на территории монастыря, имеются случаи простудных заболеваний. Есть сёстры, у которых диагностировано воспаление лёгких и подтверждён коронавирус (COVID-19) в начальной стадии заболевания. Все заболевшие сёстры изолированы и находятся в монастырском медицинском центре под наблюдением врачей, им оказывается квалифицированная медицинская помощь. Это лечебное учреждение, относящееся к Федеральному медико-биологическому агентству, оснащено всем современным необходимым оборудованием. Органы здравоохранения, местной и региональной власти проинформированы о ситуации в обители. Священноначалие Нижегородской митрополии находится в курсе положения дел в монастыре», — отмечается в документе.

Число выявленных случаев заражения новой коронавирусной инфекцией в Серафимо-Дивеевском монастыре составляет 76 человек, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства Нижегородской области.

25 апреля власти закрыли Дивеево, где проживает более 6 тысяч человек, на карантин. Ранее власти ограничили въезд в село, монастырь закрыт для прихожан с 15 до 30 апреля. По словам замгубернатора Нижегородской области Давида Мелик-Гусейнова, заразившиеся чувствуют себя удовлетворительно.

В Нижегородской области, по состоянию на 27 апреля, выявлено 1 574 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 116 человек выздоровели, 9 пациентов умерли.

Русская линия